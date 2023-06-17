17.06.2023, 16:19
Новый руководитель НКО "Слава Украине": сложилась довольно грустная ситуация, но потенциал все еще есть(56)
ФОТО: | Õhtuleht
С первого июля обязанности главы НКО "Слава Украине“ возьмет на себя Ану Вильтроп, бывшая соруководительница Эстонской общественной организации помощи беженцам. Вильтроп считает, что ее главная задача на этом посту - восстановить доверие.
По словам Ану Вильтроп, у нее уже есть свои идеи, что и как нужно изменить в работе НКО "Слава Украине“, но для начала она намеревается выслушать мысли нынешней главы Марики Приске, руководства, а также других людей, связанных с организацией. Вместе с ними она планирует разработать план будущих действий.