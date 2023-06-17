Новый руководитель НКО "Слава Украине": сложилась довольно грустная ситуация, но потенциал все еще есть

По словам Ану Вильтроп, у нее уже есть свои идеи, что и как нужно изменить в работе НКО "Слава Украине“, но для начала она намеревается выслушать мысли нынешней главы Марики Приске, руководства, а также других людей, связанных с организацией. Вместе с ними она планирует разработать план будущих действий.