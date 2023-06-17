Новости Эстонии
17.06.2023, 16:19

Новый руководитель НКО "Слава Украине": сложилась довольно грустная ситуация, но потенциал все еще есть

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Новый руководитель НКО „Слава Украине“ Ану Вильтроп“
Новый руководитель НКО „Слава Украине“ Ану Вильтроп“
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

С первого июля обязанности главы НКО "Слава Украине“ возьмет на себя Ану Вильтроп, бывшая соруководительница Эстонской общественной организации помощи беженцам. Вильтроп считает, что ее главная задача на этом посту - восстановить доверие.

По словам Ану Вильтроп, у нее уже есть свои идеи, что и как нужно изменить в работе НКО "Слава Украине“, но для начала она намеревается выслушать мысли нынешней главы Марики Приске, руководства, а также других людей, связанных с организацией. Вместе с ними она планирует разработать план будущих действий.

Вильтроп заявила, что прежде всего следует изменить устав НКО "Слава Украине“, чтобы каждый осуществляемый благотворительный проект соответствовал поставленным целям. „Определенно мы найдем способы как можно лучше проверять надежность партнеров для каждого проекта“, — сказала она. Кроме того, Вильтроп хочет найти способы доказать жертвователям, что их деньги используются с пользой.

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