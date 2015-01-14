Reuters: Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на год

Йенс Столтенберг, по всей вероятности, останется в должности генерального секретаря НАТО еще на один год. Об этом сообщило в субботу, 17 июня, агентство Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника. Норвежский политик пользуется широкой поддержкой в западном оборонном альянсе и является его эффективным лидером, отметил один из собеседников Reuters, пожелавший сохранить анонимность, пишет Deutsche Welle.

Источник: Байден считает Столтенберга эффективным руководителем НАТО

Решение попросить Столтенберга продолжить работу во главе НАТО связано с тем, что члены Североатлантического альянса не могут достичь единого мнения о возможном кандидате на этот пост, отмечается далее. „Администрация (США - Ред.) согласилась с идеей, что Столтенберг останется на посту еще год“, - отметил в беседе с агентством Reuters высокопоставленный чиновник в Вашингтоне. По его словам, президент США Джо Байден считает, что Столтенберг чрезвычайно эффективно справляется со своими обязанностями в тяжелые времена.

Йенс Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс уже девять лет и планировал уйти с этого поста в сентябре нынешнего года. Как отмечает Reuters, шансы на продление его полномочий повышаются по мере приближения июльского саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку союзники хотят предотвратить демонстрацию каких-либо признаков разногласий на фоне продолжающейся войны в Украине.