ФОТО | Недалеко от Вильянди произошло столкновение двух автомобилей

По предварительным данным, водитель Renault хотел повернуть налево в сторону заправки Olerex, но не заметил ехавший впереди внедорожник Volvo, в результате чего произошло столкновение. На место была вызвана скорая помощь. Медики осмотрели всех находившихся в машинах людей, к счастью, никто не пострадал.