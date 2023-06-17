17.06.2023, 12:16
ФОТО | Недалеко от Вильянди произошло столкновение двух автомобилей
В субботу около 11:10 на 48-м километре шоссе Имавере - Вильянди - Каркси-Нуя, около деревни Мустивере (Вильяндимаа), произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись внедорожник Volvo и легковой автомобиль Renault.
По предварительным данным, водитель Renault хотел повернуть налево в сторону заправки Olerex, но не заметил ехавший впереди внедорожник Volvo, в результате чего произошло столкновение. На место была вызвана скорая помощь. Медики осмотрели всех находившихся в машинах людей, к счастью, никто не пострадал.
Оба водителя были трезвые и имели право на управление транспортным средством. Дальше делом будет заниматься страховая компания. Движение транспорта на месте аварии некоторое время было затруднено.