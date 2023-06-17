Угарный газ не имеет никакого запаха, цвета и вкуса! В Кейла оставленные без присмотра дети чудом избежали самого страшного

Летние дома 136 000 человек в опасности (и эти люди нарушают закон ), потому что они обязаны установить датчик угарного газа (имеется твердое топливо или газовое оборудование), но датчика нет.

Угарный газ возникает при неполном сгорании, обнаружить его можно только при помощи датчика. „Наверное, именно поэтому возникают ситуации, когда сигнал тревоги воспринимается как ложный: человек никак не ощущает присутствующий в помещении угарный газ“, – сказала менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт и добавила, что по этой причине в прошлом году 2000 семей отказались от датчика угарного газа (сюда входят и датчики других брендов, не только Nublu).

Хорошо ли люди осведомлены об угарном газе, и как защититься от него? Ответы на эти вопросы дает статистика G4S и Спасательного департамента.

С 2021 года обязательным является не только дымовой датчик, но и датчик угарного газа: он должен быть в зданиях, в которых есть отопительные устройства, работающие на твердом топливе, то есть, например, печь, плита или камин. Свежее исследование G4S выявило поразительный факт: это требование выполняет лишь 75 процентов семей, а 25 процентов нарушают закон.

„Установив датчик, люди жаловались, что он постоянно дает ложную тревогу. Однако причиной была не неисправность устройства, а наличие угарного газа в жилом помещении, – сказал он. – В данной ситуации надо проверить отопительные устройства и пересмотреть свои привычки по части растопки, однако, к сожалению, невероятно большое число людей вовсе отказываются от датчика и подвергают свое здоровье опасности“.

Нередко люди даже не догадываются, что у них дома распространяется опасный для жизни невидимый газ. По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, некоторые узнавали о наличии угарного газа только после установки датчика.

Знайте особенности топочной камеры

Все топочные камеры разные, и если не разбираться в них, возникновение угарного газа весьма вероятно. Хунт приводит в пример январский случай: из одного частного дома в Кейла поступил сигнал тревоги, причиной которого стал угарный газ. Контактные лица на звонок не ответили, и патруль G4S отправился проверить ситуацию.

На месте дверь открыли дети школьного возраста, находившиеся дома одни. „Дети не почувствовали опасность, однако портативное устройство для измерения концентрации угарного газа, которое эксперт привез с собой, показало в здании высокий уровень угарного газа. Детей доставили на осмотр в детскую больницу, жилые помещения проветрили, – рассказала Хунт. – По словам клиента, в тот день печь топила бабушка, которая не знала особенностей этой топки и слишком рано закрыла задвижку. Обычно печь топила мать семейства. Бабушка, не предвещая беды, на пару часов ушла, за это время и образовался угарный газ“.

Всего пару недель назад датчик Nublu зарегистрировал в одной тартуской квартире сигнал пожарной тревоги – на сигнал отреагировал патрульный экипаж. Когда патруль прибыл на место, из квартиры ответили, что сейчас откроют дверь, однако этого долго не происходило. В конце концов женщина открыла дверь. Коридор и кухня были заполнены густым дымом, голова женщины была окровавлена. Патрульный охранник вывел пострадавшую на свежий воздух, после чего вернулся в квартиру и обнаружил, что на кухне на плите была оставлена картошка и еда пригорела в сковороде. Охранник выключил плиту и открыл окна, чтобы проветрить помещение. Портативное устройство показало концентрацию угарного газа 2000 частей на миллион, что означает, что если бы патруль приехал на несколько минут позже, то находившаяся в квартире женщина была бы мертва. Скорая помощь доставила женщину в больницу на осмотр.