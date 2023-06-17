17.06.2023, 11:16
Пропавший в Пылвамаа 54-летний Семен найден
ФОТО: | Erakogu
Полиция благодарит всех, кто помог в поисках 54-летнего Семена, ушедшего сегодня ночью из больницы в Пылва.
Сегодня около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 54-летний Семен ночью покинул больницу в Пылва. Жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Полицейские связались с родственниками Семена и проверили места, где он предположительно мог бы находиться, но, к сожалению, утренние поиски не увенчались успехом.
Днем полиция сообщила, что мужчина найден.