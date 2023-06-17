ФОТО | Нарвский музей начал съёмки исторической ситуационной комедии „Границы ключ“

После испытаний пандемией и последующих кризисов перед Нарвским музеем стояла непростая задача по разработке новых форм коммуникации для привлечения публики, и идея съёмок мини-сериала, от создателя документально- развлекательных передач, Артура Тюленева, оператора Юрия Жильцова и команды WedTime Pro оказалась наиболее интересной, а богатая коллекция исторических костюмов и фактурные интерьеры музея стали базой для дальнейшего творческого процесса.

В кинематографической вселенной сериала Нарва - это рядовой средневековый город, расположенный на самой границе, между двумя мирами – западной и восточной цивилизациями. Отсюда и название „Границы ключ“ – Нарва город-замок на границе, он же замОк, который её запирает.

В этой Нарве живут люди типичных средневековых профессий: рыцарь, палач, менестрель, инквизитор, контрабандист, прекрасная дама, а также персонажи с профессиями более уместными в 21 веке. Знакомые нам с вами явления, такие как барбершопы, салоны красоты, покупка недвижимости через маклера перенесены в суровые будни стародавних времён.

К сожалению, хроник, относящихся к эпохе средневековья, которые могли бы достоверно рассказать нам о жизни простых жителей города в тот период, сохранилось не очень много. Это открывает для авторов возможность несколько пофантазировать на бытовые темы, а комедийный жанр придаёт проекту маркетинговую и медийную актуальность.

Особенностью сериала является также и то, что в его производстве задействованы местные жители и актёры, родом из Нарвы. Съёмки проходят в Замке Германа, на территории крепости, а также в других знаковых местах: городской променад, ратушная площадь и бастионы.

Cъёмки сериала пройдут в июне, а уже осенью зритель сможет оценить результат творческих трудов. Сериал будет доступен на платформе Youtube на эстонском, русском, английском и финских языках (субтитры).