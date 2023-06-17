Управа района Ласнамяэ приглашает жителей вместе отметить Иванову ночь

„На пустыре Паэвялья ведутся подготовительные работы к строительству Таллиннской больницы, и проводить мероприятия там больше нельзя. Мы провели опрос среди жителей, который показал, что они хотели бы праздновать Иванову ночь как парковое мероприятие. Несмотря на то, что празднество было перенесено в парк, все традиционные элементы праздника останутся неизменными. Будет как костер, так и концерт с насыщенной развлекательной программой“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



Она добавила, что, как и в прошлом году, празднование Ивановой ночи 2023 года будет полностью безалкогольным. Спиртные напитки не будут отпускаться на месте, а охрана не пропустит на территорию мероприятия людей с алкогольными напитками.



В этом году празднование Ивановой ночи впервые состоится на центральной площади парка Тондилоо (ул.Кивила, 23) 22 июня с 19 часов. Бесплатное мероприятие будет полностью безалкогольным. Гвоздем концертной программы будет ансамбль Hellad Velled, также в концерте примут участие эстонский актёр, певец и постановщик Эдуард Томан, певица Марью Ляник и подопечные вокальной студии DeLight Stuudio. Посетители праздника смогут насладиться красочным костром, который будет зажжен в течение вечера.



На мероприятии не обойдется и без вкусной еды. Для самых маленьких гостей вечера предусмотрена отдельная развлекательная программа с аниматорами, аквагримом и бесплатным батутом. Детская программа продлится до 21.30.



Программа мероприятия:



19.00 – Эдуард Томан



19.50 – DeLight Stuudio



20.20 – Марью Ляник



21.15 – Зажжение костра



21.30 – Hellad Velled



23.00 – Завершение мероприятия



Районная управа просит всех участников предпочесть общественный транспорт и не приезжать на праздник на автомобиле. Ближайшие остановки к парку – Priisle kauplus (автобусы номер 12, 54, 60, 65) и K. Kärberi (автобусы номер 9, 51, 58, 68).



Перед празднованием Ивановой ночи в парке Тондилоо состоится Детский народный забег-2023. Более подробная информация об этом ЗДЕСЬ.