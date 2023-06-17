Cегодня на семейном дне в центре T1 сегодня можно увидеть автомобиль на солнечных батареях Solaride II(2)
Сегодня, 17 июня, в центре Т1 можно будет ознакомиться с новой моделью созданного в Эстонии автомобиля на солнечных батареях Solaride, с которым эстонская команда осенью примет участие в чемпионате мира автомобилей на солнечных батареях в Австралии.
Команда Solaride будет присутствовать на семейном дне в атриуме Т1 с 11:00 до 15:00, где представит свой автомобиль и ответит на вопросы. Здесь будет интересно посетителям всех возрастов. Среди прочего вы можете попробовать свои силы на трассе с радиоуправляемыми машинками, а дети смогут нарисовать собственную машину будущего на солнечных батареях. Ведущим выступит актер Кристьян Люйс.
Solaride – это междисциплинарный образовательный проект для будущих специалистов, фокусирующийся на решении практических задач, сотрудничестве, а также программе обучения и наставничества Академии Solaride. В рамках проекта строится автомобиль на солнечных батареях, участвующий в конкурсе лучших университетов мира, который пройдет проверку на чемпионате мира автомобилей на солнечных батареях Bridgestone World Solar Challenge 2023 в Австралии.