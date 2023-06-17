ВИДЕО | Суперзвезда НБА, которая „играла“ с оружием, получила суровую дисквалификацию

Звездный игрок „Мемфис“ поклялся учиться на своих ошибках, когда месяц назад он был дисквалифицирован на восемь игр за то, что размахивал пистолетом в одном из ночных клубов.

Два месяца спустя Морант угадил в еще один скандал, продемонстрировав огнестрельное оружие в аккаунте друга в социальной сети.

Генеральный директор НБА Адам Сильвер заявил в начале июня, что очень разочарован поведением звездного игрока. Теперь лига объявила, что Морант дисквалифицирован на 25 игр.

„Решение Джа Моранта снова использовать огнестрельное оружие в социальных сетях вызывает тревогу и замешательство, учитывая его аналогичное поведение в марте, за которое он уже был дисквалифицирован на восемь игр“, — сказал Сильвер в пресс-релизе.

Он добавил: „Мы считаем, что дисквалификация на 25 игр является уместной и ясно показывает, что безрассудное и безответственное поведение с оружием недопустимо“.

Событие прокомментировал и сам баскетболист, который принес извинения всем болельщикам и пообещал исправиться.

„У меня было время подумать и осознать, как много боли я причинил окружающим. Я хотел бы извиниться перед НБА, клубом, моими партнерами по команде и городом. Надеюсь, что со временем я получу шанс доказать, что стал лучшим человеком“, — попросил прощения Морант.

В июле прошлого года Морант подписал с „Мемфис“ пятилетний контракт на сумму 213 миллионов долларов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.