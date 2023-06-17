ВИДЕО | Суперзвезда НБА, которая „играла“ с оружием, получила суровую дисквалификацию
НБА дисквалифицировали разыгрывающего „Мемфис“ Джа Моранта за повторную демонстрацию оружия на публике на 25 игр.
Звездный игрок „Мемфис“ поклялся учиться на своих ошибках, когда месяц назад он был дисквалифицирован на восемь игр за то, что размахивал пистолетом в одном из ночных клубов.
Два месяца спустя Морант угадил в еще один скандал, продемонстрировав огнестрельное оружие в аккаунте друга в социальной сети.
Генеральный директор НБА Адам Сильвер заявил в начале июня, что очень разочарован поведением звездного игрока. Теперь лига объявила, что Морант дисквалифицирован на 25 игр.
„Решение Джа Моранта снова использовать огнестрельное оружие в социальных сетях вызывает тревогу и замешательство, учитывая его аналогичное поведение в марте, за которое он уже был дисквалифицирован на восемь игр“, — сказал Сильвер в пресс-релизе.
Он добавил: „Мы считаем, что дисквалификация на 25 игр является уместной и ясно показывает, что безрассудное и безответственное поведение с оружием недопустимо“.
Событие прокомментировал и сам баскетболист, который принес извинения всем болельщикам и пообещал исправиться.
„У меня было время подумать и осознать, как много боли я причинил окружающим. Я хотел бы извиниться перед НБА, клубом, моими партнерами по команде и городом. Надеюсь, что со временем я получу шанс доказать, что стал лучшим человеком“, — попросил прощения Морант.
В июле прошлого года Морант подписал с „Мемфис“ пятилетний контракт на сумму 213 миллионов долларов.
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