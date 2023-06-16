„Желаю вам возможности взлететь до высоких вершин и никогда не обжечь свои крылья“ – в Нарве поздравили лучших выпускников школ

Лучших выпускников школ отметили денежным вознаграждением: 320 евро для выпускника с золотой медалью и 200 евро для выпускника с серебряной медалью. Им также вручили благодарственную грамоту и памятные золотые и серебряные медальоны - украшения из золота и серебра, изготовленные по специальному заказу Нарвской городской управы. На них изображены осетр и корона, что отсылает к истории города времен датского правления. Тогда эти символы были на городской печати.

„В жизни человека есть важные события, и выпускной является одним из таких дней, ведь именно сейчас в своей жизни вы обладаете самыми разнообразными знаниями, - сказала мэр Нарвы Катри Райк. - Вы знаете математику, английский язык, биологию, эстонский язык, русский язык и другие предметы, но в будущем вам придется сосредоточиться на более узкой сфере деятельности, и я желаю Вам успехов. Я надеюсь и уверена, что в Нарве вы получили самое лучшее образование. Желаю вам хорошего полета, возможности взлететь до высоких вершин и никогда не обжечь свои крылья“.

Председатель городского собрания Татьяна Стольфат от имени всех членов городского собрания выразила благодарность медалистам, учителям и их родителям за огромный труд. „Я уверена, что успех каждого выпускника в будущем будет определять развитие, как нашего города, так и всей Эстонии, - добавила Татьяна Стольфат. - Как никогда ранее наше общество нуждается в вашем творчестве, активности, талантах, а главное, в целеустремленности, ведь, чтобы достичь поставленной цели и закончить гимназию с медалью необходимо не только обладать отличными знаниями, но и порой жертвовать своими увлечениями и свободным временем. Поздравляем самых успешных и целеустремленных выпускников нашего города!“