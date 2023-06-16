ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (478-й день) |Миротворцы из Африканских стран прячутся в бомбоубежище в Киеве. Россия отказывается сокращать ядерное оружие

Утром в Киев для обсуждения мирной инициативы прибыли лидеры африканских стран, среди них президент ЮАР Сирила Рамафоса, президенты Сенегала, Коморских островов, Замбии, премьер-министр Египта и министр иностранных дел Уганды. Когда Киев и область оказались под ракетным ударом, им пришлось спуститься в бомбоубежище.

Президент России подтвердил, что в Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов для размещения на территории страны. „Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью“, – пообещал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

„У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят“, – цитирует Путина агентство РИА Новости.

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на стремление НАТО к сокращению ядерных вооружений.

ВСУ перехватили инициативу и поставили вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в положение отвечающих. Овладение инициативой означает, что теперь украинские войска выбирают время и место нанесения ударов. Но украинское наступление еще не перешло в решающую фазу, ВСУ пытаются запутать противника и создать „туман войны“.

Под обстрел попали центр Херсона, Корабельный и Таврический микрорайоны, по словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По меньшей мере 23 человека, включая троих детей, пострадали, сообщают украинские власти. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние троих раненых оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней и легкой тяжести. При этом Ермак отметил, что многих жертв удалось избежать благодаря тому, что люди своевременно спрятались в укрытиях.

Данные о жертвах после разрушения Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области на левом оккупированном Россией берегу 25 человек погибли, 17 – пропали без вести. Данные о погибших на подконтрольном Украине правом берегу в результате наводнения не менялись с понедельника – 10 жертв.

Великобритания пополнит фонд поддержки Украины: выделены 60 млн фунтов

Великобритания направит дополнительные 60 млн фунтов ($77 млн) в фонд для поддержки Украине. Выделенная помощь будет использоваться для обеспечения безопасной связи, поставок пайков, топлива, медикаментов, брони, зимней одежды и снаряжения для противодействия минным, химическим и биологическим угрозам.

Испания продолжает помогать Украине

Минобороны Испании анонсировало отправку в Украину бронетранспортеров, танков Leopard и мобильного госпиталя.

Германия поставит Киеву еще 64 ракеты класса „земля-воздух“ для ЗРК Patriot

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал решение о поставке Украине ракет важным шагом на пути поддержки ВСУ, освобождающих свою страну из российской оккупации. Это решение является важным с точки зрения обеспечения устойчивой поддержки вооруженным силам Украины, пытающимся освободить оккупированную Россией территорию своей страны. Глава Минобороны ФРГ добавил, что ракеты будут направлены Киеву „немедленно“.

Глава Минобороны Эстонии: „Мы с Украиной, сколько потребуется“

Запад продолжит поддерживать обороняющуюся от военного вторжения России Украину, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Приоритетами названы системы ПВО и боеприпасы. Кремлю не стоит надеяться на то, что Запад ослабит поддержку Украины, отметил Певкур.

Два человека пострадали в результате ракетного удара по Киевской области

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жилые дома и другие объекты в Киеве в результате ракетного удара не пострадали. По его словам, громкие взрывы, которые были слышны в Подольском районе в центре города, были связаны с работой ПВО.

Украинские военные утверждают, что ВСУ удалось сбить шесть гиперзвуковых „Кинжалов“ и другие ракеты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы – Минздрав Украины

Вода в Днепре загрязнена в 28тысяч раз больше нормы, рассказал в интервью BBC News Украина министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, вся акватория ниже Каховской дамбы „не пригодна для использования“.

„Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевания (холера, гепатиты, паразиты). Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку“, – рассказал Ляшко.