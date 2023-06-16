Председатель горсобрания Нарвы: „До 2025 года кризис власти никуда не денется“

Новая коалиция была создана в апреле, но уже вчера некоторые депутаты, в том числе вышедшие из фракции Narva Tulevik, одного из трех партнеров действующей коалиции, объявили о создании новой фракции Respekt, претендующей в ближайшем будущем изменить расстановку сил в горсобрании. По словам Татьяны Стольфат, председателя городского собрания Нарвы, участники новой фракции еще не определились с направлением, судя по тому, как они голосовали по ключевым вопросам, например, по поправкам к бюджету: чаще они воздерживались.

Про новую фракцию мэр Катри Райк сказала, что не удивлена ее появлению: „Я рада, что люди, которые шли со мной на выборах, снова стали собираться вместе, хотя на какое-то время они расходились“. Она добавила, что, к сожалению, начало работы новой коалиции не оказалось гладкой, как планировалось. Причину этого мэр видит в ситуации постоянного конфликта.

Депутат Владимир Жаворонков, вошедший в новую фракцию, отметил, что инициатива ее создания исходила сразу от нескольких его коллег. „Просто единомышленники нашли друг друга, – сказал Жаворонков. – Это наиболее здравомыслящие люди из прежней фракции, для которых коалиционный договор и предвыборные обещания – это не пустой звук“. Депутат добавил, что он вышел из фракции Narva Tulevik из-за того, что ее дела начали расходиться с предвыборными обещаниями и он не согласен с действиями руководителя – Вадима Орлова. „Та бумажка, которую подписали в апреле, (коалиционный договор – ред.) – не исполняется, люди, которые одной рукой пишут, что мы переведем школы на эстонкий язык обучения, а второй рукой начинают критиковать мэра за языковые проверки, не могут делать то, что обещают“, – констатировал Жаворонков.