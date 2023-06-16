Председатель горсобрания Нарвы: „До 2025 года кризис власти никуда не денется“(2)
15 июня состоялось финальное перед летним отпуском заседание горсобрания Нарвы. На повестку дня выносили 16 вопросов. Это намного больше, чем обычно. Решение некоторых задач откладывалось депутатами из-за нестабильной ситуации в горсобрании.
Новая коалиция была создана в апреле, но уже вчера некоторые депутаты, в том числе вышедшие из фракции Narva Tulevik, одного из трех партнеров действующей коалиции, объявили о создании новой фракции Respekt, претендующей в ближайшем будущем изменить расстановку сил в горсобрании. По словам Татьяны Стольфат, председателя городского собрания Нарвы, участники новой фракции еще не определились с направлением, судя по тому, как они голосовали по ключевым вопросам, например, по поправкам к бюджету: чаще они воздерживались.
Про новую фракцию мэр Катри Райк сказала, что не удивлена ее появлению: „Я рада, что люди, которые шли со мной на выборах, снова стали собираться вместе, хотя на какое-то время они расходились“. Она добавила, что, к сожалению, начало работы новой коалиции не оказалось гладкой, как планировалось. Причину этого мэр видит в ситуации постоянного конфликта.
Депутат Владимир Жаворонков, вошедший в новую фракцию, отметил, что инициатива ее создания исходила сразу от нескольких его коллег. „Просто единомышленники нашли друг друга, – сказал Жаворонков. – Это наиболее здравомыслящие люди из прежней фракции, для которых коалиционный договор и предвыборные обещания – это не пустой звук“. Депутат добавил, что он вышел из фракции Narva Tulevik из-за того, что ее дела начали расходиться с предвыборными обещаниями и он не согласен с действиями руководителя – Вадима Орлова. „Та бумажка, которую подписали в апреле, (коалиционный договор – ред.) – не исполняется, люди, которые одной рукой пишут, что мы переведем школы на эстонкий язык обучения, а второй рукой начинают критиковать мэра за языковые проверки, не могут делать то, что обещают“, – констатировал Жаворонков.
Новая фракция, по его словам, претендует на то, чтобы находиться в коалиции. Уже сейчас ее члены работают над тем, чтобы сделать это. „Мы разговариваем с людьми из всех фракций, потому что видно, кто способен работать, а кто – нет, – уточнил Жаворонков. - Наилучший вариант сотрудничать с депутатами, которые работают не из корыстного интереса. Если удастся найти 16 таких человек, то новая коалиция состоится, но это сложно. Любые обсуждения упираются в алчные интересы некоторых депутатов. Это раздирает депутатский корпус“.
Пока коалиция сохраняется. Это 10 депутатов из фракции Narva Tulevik, 5 – из Kesk и Наталия Умарова. Итого – 16, а всего депутатов – 31. Но развалится она или сохранится – неизвестно. „До августа есть время, чтобы понять, как все делать в дальнейшем“, – заключила Стольфат. Она считает, проанализировав вчерашнюю работу депутатов, что возможно, лучше искать новых коалиционных партнеров.
По словам председателя горсобрания, действующие депутаты часто путают политические и личные отношения, хотя это противоречит смыслу работы депутатов. „До 2025 года кризис власти никуда не денется, учитывая состав горсобрания, пожеление депупутатов, их отношения к принятию решений, а также множество внешних изменений“, – считает председатель горсобрания. Но она не видит в этом катастрофы, поскольку такое положение дел дает возможность все время находиться в живом поиске принятия компромиссных решений. „Надо делать больше предварительных встреч, чтобы на сессию поступал вопрос, рассмотренный со всех сторон, неважно, кто предложил его – коалиция, оппозиция“, – добавила Стольфат.
На вопрос не обсуждались ли депутатами моменты этики поведения, Татьяна ответила, что они выбраны горожанами: „Мы должны понимать, как мы говорим, как мы общаемся друг с другом, если у кого-то нет культуры общения, то это, наверное, вопрос к тем людям, которые за них голосовали“.
С мнением Татьяны Стольфат о необходимости улучшать культуру общения депутатского корпуса согласен ее заместитель – Вадим Орлов. В целом, по результатам работы года, депутаты, на его взгляд, должны отказаться от взаимных обвинений, закончить период передряг, переформирований. „А мэру следует перестать необъективно критиковать депутатов, говоря, что они затягивают принятие решений“, – сказал Орлов.
Анализируя сессию горсобрания, Орлов отметил некомпетентную работу горуправы с подготовкой документов. „Горуправа скинула нам существенные поправки к бюджету в день заседания горсобрания, – пояснил Орлов. – В 12:00 они пришли, а в 16:00 началась сессия. Это плохая практика. Любой вопрос, особенно бюджет города, требует, чтобы мы разобрались и вникли“.
Депутат добавил, что иногда документы приходится отправлять на доработку, так как они приходят сырыми. „Нужно, чтобы наши комиссии внимательно рассмотривали документы, чтобы депутаты знали, за что они голосуют, для этого нужно минимум четыре дня, лучше – несколько недель. Мы не пожарная команда“, – сказал Орлов.
Тем не менее голосование состоялось, основные вопросы были решены. Среди самых главных Татьяна Стольфат назвала принятие дополнительного бюджета и формирование ревизионной комиссии. „Пришлось долго убеждать коллег, чтобы объяснить, что такой документ – это не разменная монета, – прокомментировала она. – За ним стоят люди, их заработная плата. Второй вопрос – ревизионная комиссия. Бюджет 2022 года был принят без утверждения ревизионной комиссии города. Ее выбрали только 15 июня“.
Также срочным был вопрос о принятии ставки земельного налога, потому что местные самоуправления должны заявить о ней государству до 1 июля. Для жилой земли в Нарве ставку налога утвердили – 0,13%.