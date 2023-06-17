Присужден специальный приз Таллинна на конкурсе романов Союза писателей Эстонии

Специальный приз города Таллинна было решено присудить произведению „Ood surmale ehk Erich Abraham Dante viimased Monate“ («Ода смерти или последние месяцы Эриха Абрахама Данте“), которое жюри оценило как мастерское литературное произведение.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, этой специальной премией город хочет, с одной стороны, поддержать и выразить признание хорошей современной литературе, а с другой – отметить символизм и взаимосвязь этого произведения с городом. „Хорошая литература формирует представление о городе и о том, что происходит в нем на протяжении многих поколений, и чем больше таких точек зрения, тем более захватывающей становится общая картина. Так что в некотором смысле Таллинн напрямую заинтересован в этой специальной премии“, - добавил Оя.

Директор Таллиннского литературного центра Маарья Вайно отметила, что хороший стиль романа удачно сочетает декадентские темы с атмосферой большого города. „Центральной темой произведения, созданного в стиле дневниковых записей, является смерть, и роман, таким образом, находится в своеобразном тайном родстве с Таллинном – знаменитую „Пляску смерти“ Берндта Нотке, представленную в церкви Нигулисте, тоже можно определить как оду смерти. Смерть, несомненно, нелегкая тема, и при выборе такой темы есть опасность поддаться клише и показаться банальным, но произведению, удостоенному специального приза города, удалось этого избежать“, - сказала Вайно.

Специальная премия города Таллинна присуждается в рамках конкурса романов Союза писателей Эстонии за произведение, в котором Таллинн играет важную роль в качестве места действия и стиль которого можно связать с тем, что автор жил в Таллинне. Премия с призовым фондом в 2000 евро присуждается раз в два года.