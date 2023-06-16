Оперативная сводка: ВСУ поставили вооруженные силы Российской Федерации в положение отвечающих

Цели оккупантов сводятся к удержанию территорий и „стачиванию“ наступательного потенциала Украины. В этом ВС РФ полагаются на артиллерию, минных поля, превосходство в воздухе и баражжирующие боеприпасы (так называемыен дроны-камикадзе). Российские войска проводят локальные беспокоящие удары и контратаки. Несмотря на это, ВСУ добились некоторых тактических успехов. ВС РФ перебросило резервы на южное направление к Великой Новоселовке.

При этом говорить о выходе украинских войск на оперативный простор или крушении российской обороны пока рано. Украинское наступление еще не перешло в решающую фазу, ВСУ пытаются запутать противника и создать „туман войны“. Местами украинцы атакуют при соотношении сил 1 к 1, не ориентируясь на классическую максиму о том, что в наступлении требуется иметь трехкратный перевес в силах. В подобных ситуациях наступающая сторона должна купировать неоправданные риски и действовать продуманнее и, как следствие, медленнее. ВСУ располагают частями, которые еще не связаны боем и поэтому они могут выбирать между наращиванием активности боевых действий, попытками прорыва на слабых участках обороны или поддержанием интенсивности боев на прежнем уровне.

Украина еще не задействовала всех готовившихся к наступлению бригад. ВСУ в том числе применяют западную технику, в том числе танки „Леопард“, боевые башины пехоты „Брэдли“, бронетранспортеры М113 и так далее. В наступлении потери техники неизбежны, но как и предполагалось ранее, РФ пыталась преувеличить их чувствительность. Западная техника отличается лучшей защищенностью, поэтому подготовленные экипажи имеются больше шансов выжить и вернуться в бой.