Катри Райк: „Недоверие плохо влияет на имидж города“. Вотума не будет, но кризис остался

Он считает неуместным строить новые здания, лишая при этом систему образования учителей и директоров. Орлова также возмущает высказывание мэра о том, что если учителя не знают язык, пусть идут на биржу, устраиваются но новые заводы. „Это настолько девальвирует задачу учителя, труд которого колоссально сложный, – отмечает Орлов. – Надо было дать учителям время, чтобы они освежили знания языка, сейчас они уставшие, им надо экзамены принимать, а у них языковые проверки“.

„У нас восемь директоров не соответствуют требованиям, они должны получить уведомление о расторжении трудовых договоров, а это в преддверии нового учебного года дестабилизирует ситуацию в образовании, – отметил Орлов. – А сколько среди учителей будет тех, кто не соответствует уровню владения языком на С1 – еще не известно“.

Вадим Орлов назвал две причины, почему не заявлен вотум недоверия мэру. Во-первых, это лето. „По-человечески это не своевременно“, – обосновал Орлов. Вторая причина – серьезный кризис в сфере образования, который начался с того, что, по словам депутата, горуправа пригласила языковую инспекцию, чтобы проверить руководителей детских садов и школ, учителей на знание эстонского языка.

Для выдвижения вотума необходимо собрать восемь подписей, а чтобы он прошел – как минимум шестнадцать. Из фракции Narva Tulevik за последние недели вышли несколько депутатов, некоторые заявили о своем нейтралитете в этом вопросе. Вадим Орлов был уверен, что его идею снять Катри Райк с поста поддержат депутаты из других фракций. Интригу депутаты держали как в лучших драмах – до самого финала: было известно, что 15 июня будет создана новая фракция, но не разглашалось, кто в нее войдет, про вотум говорили, что скорее всего его не будет, но это не точно. В итоге – не заявили.

В ситуации, когда такой серьезный кризис в сфере образования, снимать управу и мэра – это не в интересах города, полагает депутат. По его мнению, если горит дом, то надо его тушить сообща. „Поэтому сейчас важно, чтобы Катри Райк разрешила этот кризис, – считает Орлов. – Я вижу два подхода. Первый в серой зоне – сделать директоров на год исполняющими обязанности, не убирая их совсем, чтобы за год они подтянули язык. Второй – договориться с государством о том, чтобы дали на законодательном уровне отсрочку для Ида-Вирумаа по переходу на эстоноязычное образование, хотя бы на год“.

„Я честно говоря, была бы рада, если бы мне сегодня выразили вотум недоверия, тогда была бы ясность, – сказала во время перерыва работы горсобрания Катри Райк. – Я бы приняла результат такой, какой он был бы. Сейчас самое плохое – это то, что недоверие висит в воздухе. Оно никуда не делось. Это плохо влияет на имидж города. Мы радуемся большим инвестициям. Например, строится завод магнитов, совсем скоро будут выделены деньги на строительство нового корпуса нарвской больницы и реконструкцию старого корпуса. Ведутся и новые переговоры: с частными инвесторами о коммерческих проектах, с государством о строительстве нового здания для школ. Разумеется, все хотят видеть стабильность в городе. А ее нет у нас“.

Райк отметила, что недоверие влияет на ежедневную работу, ее коллеги в горуправе нервничают, поскольку не ясно, как дальше сложится ситуация. „Что вы хотите? Мы все только люди, и когда есть нестабильность в горсобрании, то это очень сказывается на работе горуправы“, - сказала Райк. Она добавила, что для нее это очень унизительная ситуация. „Я считаю, что то, как со мной себя ведут некоторые депутаты, это не по-человечески, – прокомментировала Райк. – И разумеется, с Вадимом Орловым у меня дальше никакой общей дороги нет. Сейчас мы работаем в одной коалиции, но где-то есть и границы“.