16.06.2023, 16:16
Экзотическая змея на улице: от тропической жары спасаются даже пресмыкающиеся
ФОТО: Lõuna prefektuur
Лыунаская префектура разместила в социальных сетях фотографию пресмыкающегося, которого „задержала“ полиция.
Как сообщила префектура полиции, с наступлением тропической жары на улице города Тарту неожиданно появилось экзотическое животное, а именно представительница класса пресмыкающиеся.
Полицейские отвезли змею в ветеринарную клинику Эстонского университета естественных наук.
Префектура полиции не сообщила, что за змею удалось поймать в Тарту, но, судя по фотографии, речь идет о молочной змее — неядовитой представительнице из семейства ужеобразных — прим. ред.