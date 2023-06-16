ФОТО | Большая авария на Петербургском шоссе. На выезде из Таллинна образовались пробки

„На выезде из Таллинна в сторону Нарвы, примерно в 2 километрах от города большая авария“, - рассказал корреспондент. По его словам, на шоссе образовались пробки, едет только одна полоса. Участник событий также добавил, что „стоят все съезды из города на шоссе“.

Как сообщили RusDelfi в полиции, незадолго до 15:00 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и грузовика на шоссе Таллинн-Нарва на 11-м километре. Движение на месте происшествия было нарушено. Скорая помощь проверяет состояние здоровья людей, попавших в авариию. Поскольку авария произошла только что, все обстоятельства еще выясняются.

Как сообщает очевидец, с места аварии в Таллинн „едет скорая с мигалками“. Однако официальных данных о пострадавших пока нет. Корреспондент RusDelfi передает, что стоять в пробке очень жарко. Автомобили двигаются, но очень медленно.



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