ФОТО | Отличный вечер легкой атлетики в Йыхви! Назаров установил рекорд Эстонии

В женском метании молота победила украинка Ирина Климец, набравшая 69,53 в своей лучшей попытке. Второе место заняла представительница Азербайджана Ханна Скидан (68,67 балла), а третье место заняла представительница Канады Джиллиан Вир (67,85 балла). Среди эстонок лучшей стала Анна Мария Орел, набравшая 63,38 балла.

В тройном прыжке среди женщин победу одержала Ольга Корсун, набравшая в своей лучшей попытке 13,79 балла. Дарья О'Коннел-Бронин была второй с результатом 12,74 балла, а Элиис Аниялг стала третьей с результатом 12,63 балла. Виктор Морозов выиграл в тройном прыжке среди мужчин с результатом 15.20.

В толкании ядра среди женщин победу одержала представительница Финляндии Сенья Мякиторма с результатом 16,26. Канадская спортсменка Грейс Теннант стала второй с результатом 15,55. Третье место присудили эстонке Кятлин Пийримяэ, результат которой составил 14,97.

Карл Эрик Назаров пробежал 100 метров за 10,18 секунды и установил новый рекорд Эстонии. Назаров улучшил свой старый рекорд на 0,01 секунды.

Второе место занял бразилец Лукас Родригес да Силва (10,41), а третьим стал еще один представитель Эстонии Хенри Сай (10,49).

В метании диска среди мужчин словенец Кристьян Чех и швед Даниэль Столь составили главную конкуренцию друг другу. Словенский метатель выиграл с мощным результатом, когда в четвертой попытке он установил новый национальный рекорд - 71,86. Второе место занял Даниэль Столь, метнувший диск на 71 метр и 45 сантиметров. Третьим стал спортсмен из Ямайки Федрик Дакрес (66,12).

Чех получил премию в размере 25 000 евро за лучший результат в метании диска, показанный в Эстонии. Ранее это достижение принадлежало Герду Кантеру, который в 2009 году в Кохила метнул диск на 71,64 метра.

Расписание:

17:00 метание молота у женщин

17:10 Тройной прыжок среди женщин и мужчин

17:25 Бег на 100 м среди девушек до 14, до 16, до 18 лет

17:30 Бег на 100 метров среди юношей до 14, 16, 18 лет

17:40 Прыжки в высоту среди девушек до 16 лет

18:10 церемония открытия