ФОТО | Отличный вечер легкой атлетики в Йыхви! Назаров установил рекорд Эстонии(2)
В пятницу на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви состоялись международные соревнования по легкой атлетике, в которых приняло участие спортсмены из 24 стран.
В женском метании молота победила украинка Ирина Климец - 69,53 метра. Второе место заняла представительница Азербайджана Ханна Скидан (68,67 метра), а третье место заняла представительница Канады Джиллиан Вир (67,85 метра). Среди эстонок лучшей стала Анна Мария Орел - 63,38 метра.
В тройном прыжке среди женщин победу одержала Ольга Корсун - 13,79 метра. Дарья О'Коннел-Бронин была второй с результатом 12,74 метра, а Элиис Аниялг стала третьей с результатом 12,63 метра. Виктор Морозов выиграл в тройном прыжке среди мужчин с результатом 15.20 метра.
В толкании ядра среди женщин победу одержала представительница Финляндии Сенья Катриина Мякитормя с результатом 16,26 метра. Канадская спортсменка Грейс Теннант стала второй с результатом 15,55. Третье место присудили эстонке Кятлин Пийримяэ, результат которой составил 14,97.
Лучший спринтер Эстонии Карл Эрик Назаров пробежал 100 метров за 10,18 секунды и установил новый рекорд Эстонии.
Второе место занял бразилец Лукас Родригес да Силва (10,41), а третьим стал еще один представитель Эстонии Хенри Сай (10,49).
В метании диска среди мужчин словенец Кристьян Чех и швед Даниэль Столь составили главную конкуренцию друг другу. Словенский метатель выиграл с мощным результатом, когда в четвертой попытке он установил новый национальный рекорд - 71,86 метра. Второе место занял Даниэль Столь, метнувший диск на 71 метр и 45 сантиметров. Третьим стал спортсмен из Ямайки Федрик Дакрес (66,12).
Чех получил премию в размере 25 000 евро за лучший результат в метании диска, показанный в Эстонии. Ранее это достижение принадлежало Герду Кантеру, который в 2009 году в Кохила метнул диск на 71,64 метра.
Расписание:
17:00 метание молота у женщин
17:10 Тройной прыжок среди женщин и мужчин
17:25 Бег на 100 м среди девушек до 14, до 16, до 18 лет
17:30 Бег на 100 метров среди юношей до 14, 16, 18 лет
17:40 Прыжки в высоту среди девушек до 16 лет
18:10 церемония открытия
18:20 женский забег на 100 м.
18.25 прыжки в длину, женщины
18.30 мужской забег на 100 м.
18.45 толкание ядра у женщин и мужчин
18.50 женский забег на 800 метров
19.00 метание диска, мужчины
19.10 бег на 800 м, мужчины
19.15 прыжки в высоту, женщины
19.30 Бег 200 м, женщины
19.35 Прыжки в длину, мужчины
19.40 Бег 200 м, мужчины
20.00 Бег 100 м, женщины
20.15 Бег 110 м, мужчины
Превью
Изюминкой дня станут соревнования дискоболов, в которых примут участие олимпийский чемпион из Швеции Даниэль Столь и Кристьян Чех из Словении, победивший в Йыхви в прошлом году.
При благоприятных обстоятельствах не исключено, что на Йыхвиском стадионе падет также установленный 37 лет назад немцем Юргеном Шультом мировой рекорд (74,08 метра). Организаторы и спонсоры предложили за мировой рекорд премию в размере 25000 евро.
Легкоатлеты высокого уровня стартуют в Йыхви и в других дисциплинах. В женских прыжках в высоту, например, будет участвовать серебряный призер чемпионата мира украинка Юлия Левченко, личный рекорд которой 2,02 метра. Серьезную конкуренцию ей составит эстонка Элизабет Пихела.
Год назад в прыжках в высоту среди женщин Левченко победила в Йыхви с результатом 1,89 метра.
Источник: „ERR“
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