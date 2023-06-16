Другие виды
16.06.2023, 15:13

Велогонщик скончался после аварии на „Туре Швейцарии“

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Швейцарец Джино Медер попал в аварию на пятом этапе многодневки. На одном из спусков он на большой скорости съехал с дороги и упал в овраг. 26-летний спортсмен был доставлен на вертолете в больницу, где скончался через день.

Велогонщик Джино Медер скончался после аварии во время пятого этапа „Тура Швейцарии“. Об этом сообщается на сайте его команды — Bahrain Victorious.

„Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосипедного сообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас“, — говорится в сообщении.

Кроме того, команда приняла решение сняться с гонки.

Авария произошла в четверг, 15 июня. 26-летний швейцарский велогонщик на спуске на большой скорости съехал с дороги и упал в овраг, где ему сразу же помог гоночный врач. Спортсмен был найден без сознания, реанимирован на месте происшествия, а затем доставлен на вертолете в больницу города Кур. В итоге врачам не удалось спасти ему жизнь.

Медер выступал за Bahrain Victorious с 2021 года. На его счету есть одна победа на этапе „Джиро д'Италия“ (2021). Его лучшим результатом на Гранд-турах является пятое место в общем зачете „Вуэльты“ в 2021 году.

Источник:“РБК Спорт

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