Велогонщик скончался после аварии на „Туре Швейцарии“

Велогонщик Джино Медер скончался после аварии во время пятого этапа „Тура Швейцарии“. Об этом сообщается на сайте его команды — Bahrain Victorious. „Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосипедного сообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас“, — говорится в сообщении.

Кроме того, команда приняла решение сняться с гонки.



Авария произошла в четверг, 15 июня. 26-летний швейцарский велогонщик на спуске на большой скорости съехал с дороги и упал в овраг, где ему сразу же помог гоночный врач. Спортсмен был найден без сознания, реанимирован на месте происшествия, а затем доставлен на вертолете в больницу города Кур. В итоге врачам не удалось спасти ему жизнь.



Медер выступал за Bahrain Victorious с 2021 года. На его счету есть одна победа на этапе „Джиро д'Италия“ (2021). Его лучшим результатом на Гранд-турах является пятое место в общем зачете „Вуэльты“ в 2021 году.