Ракетный удар по Киеву во время визита африканской делегации. Что известно на данный момент
Русская служба BBC сообщает, что Россия нанесла днем ракетный удар по Киеву и области - как раз в тот момент, когда там находилась делегация африканских лидеров, прибывших для обсуждения своей мирной инициативы. Глава МИД Украины назвал это российским „сигналом Африке“ о том, что Москва хочет войны. Украинские военные при этом утверждают, что на удар по Киеву Россия потратила сразу шесть гиперзвуковых „Кинжалов“ (и другие ракеты), и все были сбиты.
Воздушные силы ВСУ утверждают, что, по предварительным данным, средства ПВО уничтожили шесть аэробаллистических ракет „Кинжал“, шесть крылатых ракет „Калибр“ и два разведывательных беспилотника.
Месяц назад, в ночь на 16 мая, по украинской столице уже наносился массированный ракетный удар с использованием гиперзвуковых ракет Х-47М2 „Кинжал“. Тогда в Киеве также заявляли о шести сбитых „Кинжалах“ - об этом сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Факт успешного перехвата шести ракет „Кинжал“ в мае не был подтвержден какими-либо данными или свидетельствами из независимых источников. Российские военные на условиях анонимности заявляли в государственных СМИ, что сбить „Кинжалы“ якобы невозможно.
Взрывы в Киеве
Около 11:30 в небе над Киевом раздались взрывы, передавали корреспонденты Украинской службы Би-би-си. Перед этим около 10:50 Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия запустила крылатые ракеты „Калибр“ из акватории Черного моря. Позже заявили и об угрозе удара баллистическими ракетами, к числу которых относятся гиперзвуковые „Калибры“.
Журналисты Би-би-си уточнили, что слышали сразу несколько громких взрывов в столице Украины.
Мэр Виталий Кличко писал в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе - это центр города. „В Киев еще летят ракеты“, - предупреждал он. Позже он уточнил, слышны были взрывы от работы ПВО рядом со столицей, в Киеве поврежденных объектов после атаки нет.
Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена после того, как в столицу прибыла африканская делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Африканский визит
Ожидается, что африканская делегация, в которую входят лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Египта, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем - в Петербурге в субботу - проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Предстоящую встречу в пятницу подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин останется в Петербурге после экономического форума, в котором принимает участие в пятницу.
Накануне агентство Reuters сообщило, что президент Сенегала и президент ЮАР возглавят делегацию, которая в пятницу должна быть в Киеве, а в субботу - в Петербурге. По данным агентства, африканские лидеры могут предложить ряд „мер укрепления доверия“, это часть их усилий по посредничеству в войне, о которых было известно ранее. Reuters ссылается на проект рамочного документа, с которым агентству удалось ознакомиться в четверг.
Визит состоится вскоре после того, как Украина на прошлой неделе начала основную фазу контрнаступления, которое, как она надеется, поможет освободить территорию, оккупированную российскими войсками на юге и востоке, отмечает Reuters.
По данным агентства, в документе указан ряд мер, которые могли бы быть предложены лидерами африканских стран в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами. Эти меры могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций в отношении России.
„Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира“, - говорится в документе.
„Российские ракеты - это сигнал Африке“
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя дневной ракетный удар по Киеву в контексте африканской мирной инициативы, заявил в твиттере: „Путин „укрепляет доверие“, нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу“ „Российские ракеты - это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира“, - написал он.
Российские власти и военные пока не прокомментировали дневную ракетную атаку на Киев.
Тем временем лидеры африканских стран выехали на место массового захоронения в городе Буча, что недалеко от Киева.