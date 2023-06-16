Ракетный удар по Киеву во время визита африканской делегации. Что известно на данный момент

Воздушные силы ВСУ утверждают, что, по предварительным данным, средства ПВО уничтожили шесть аэробаллистических ракет „Кинжал“, шесть крылатых ракет „Калибр“ и два разведывательных беспилотника.

Месяц назад, в ночь на 16 мая, по украинской столице уже наносился массированный ракетный удар с использованием гиперзвуковых ракет Х-47М2 „Кинжал“. Тогда в Киеве также заявляли о шести сбитых „Кинжалах“ - об этом сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Факт успешного перехвата шести ракет „Кинжал“ в мае не был подтвержден какими-либо данными или свидетельствами из независимых источников. Российские военные на условиях анонимности заявляли в государственных СМИ, что сбить „Кинжалы“ якобы невозможно.

Взрывы в Киеве

Около 11:30 в небе над Киевом раздались взрывы, передавали корреспонденты Украинской службы Би-би-си. Перед этим около 10:50 Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия запустила крылатые ракеты „Калибр“ из акватории Черного моря. Позже заявили и об угрозе удара баллистическими ракетами, к числу которых относятся гиперзвуковые „Калибры“.

Журналисты Би-би-си уточнили, что слышали сразу несколько громких взрывов в столице Украины.

Мэр Виталий Кличко писал в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе - это центр города. „В Киев еще летят ракеты“, - предупреждал он. Позже он уточнил, слышны были взрывы от работы ПВО рядом со столицей, в Киеве поврежденных объектов после атаки нет.

Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена после того, как в столицу прибыла африканская делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Африканский визит

Ожидается, что африканская делегация, в которую входят лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Египта, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем - в Петербурге в субботу - проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.