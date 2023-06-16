За рубежом
16.06.2023, 17:37

ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ | Повлияет ли потеря большого количества западной техники на помощь Украине? Можно ли восполнить потери?

 
Солдат 70-го мотострелкового полка ВС РФ позирует с подбитым танком „Леопард-2“ и боевой машиной пехоты „Брэдли“.
Солдат 70-го мотострелкового полка ВС РФ позирует с подбитым танком „Леопард-2“ и боевой машиной пехоты „Брэдли“.
ФОТО: t.me/karymat | Telegram

„На войне горит любая техника. Это война, ничего не поделаешь!“

Украинской армии удалось за неделю освободить семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. При этом наступающая украинская армия неизбежно понесет потери. Недавно британский журнал The Economist писал, что в ходе боев под Ореховым и Токмаком в Запорожской области украинская армия потеряла десятки солдат и понесла значительные потери в технике. По данным OSINT-блога Oryx, из-за российских мин, дронов-камикадзе и вертолетов украинская армия за очень короткое время и практически в одном месте лишилась трех современных танков Leopard 2A6, 16 БМП Bradley, трех присланных финнами Leopard 2R, одного немецкого саперного танка Wisent 2 и одной единицы колесной и гусеничной бронетехники.

Некоторые западные журналисты и пользователи социальных сетей были удивлены такими большими потерям. Были и те, кто утверждал, что украинцы злоупотребляют техникой, полученной в качестве военной помощи от Запада. Естественно, российские государственные СМИ тиражировали неудачи украинцев.

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