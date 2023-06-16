МНЕНИЕ | Илья Яшин: гоните бога войны обратно в ад, это спасет ваши семьи от цинковых гробов

В письмах мне всё чаще попадаются ваши истории про друзей, знакомых и родственников, которые в целом за войну – но желательно так, чтобы она велась чужими руками. И признаюсь: такие истории поднимают во мне цунами эмоций.

Вот например, девушка рассказывает о подруге, которая с первого дня горячо поддерживала вторжение в Украину и хвалила Путина. По ходу развития конфликта несколько разочаровалась в армейском командовании и стала симпатизировать Пригожину. Но сейчас брату исполнилось 18, и она… всеми силами „спасает“ его от призыва. Её спрашивают: „Как же так? Ты ведь сама кричала, что надо воевать жёстче и до победы. Что же братика от военкомата прячешь?“ Дамочка включает железную логику: „Пусть на фронт едут профессионалы. А мой там чего навоюет? Он школу-то еле окончил“.

Что ж, у меня для вас, дамочка, новость. Профессионалов эта война выкосила в первые полгода. Осмотрите свежие могли на кладбищах: они все там. Поэтому осенью Путин объявил мобилизацию. Поэтому Соловьёв визжит, что на Донбасс надо посылать призывников. Поэтому дума приняла закон об электронных повестках.

Я понимаю, что вам прикольно смотреть войну в телефоне за барной стойкой, отвлекаясь на маникюр и лонг-айленд. Потому что на экране это вроде как и не война, а „патриотическое кино“. Да и трупы на экране кажутся скорее декорациями, чем реальными человеческими трагедиями.

Всё это интересно и весело, пока война не коснётся вас лично. А она коснётся. Многих уже коснулась. Что же вы теперь ноете и братиков прячете? Пусть другие погибают? Очень удобно – но это так не работает.

Вы сами вызывали бога войны, голосуя за милитаристов и разжигая ненависть. А бог войны кровожаден и ненасытен. Вы его звали – он пришёл. И теперь хочет ваших детей, братьев и мужей. Не нравится? Тогда включайте, сука, мозг и гоните этого „бога“ обратно в ад. Требуйте вывода войск из Украины, протестуйте и помогайте отправить Путина в Гаагу.

Только это спасёт ваши семьи от цинковых гробов.