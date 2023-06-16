Стало известно, когда закроется погранпереход между Ивангородом и Нарвой(45)
Уже в этом году международный автомобильный пограничный пункт пропуска „Ивангород“ временно закроют для проведения реконструкции. RusDelfi связался с Министерством транспорта РФ и узнал, когда именно планируется начать строительные работы.
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного казенного учреждения „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ сообщает, что на сегодняшний день выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска „Ивангород“.
В соответствии с действующей редакцией ведомственного проекта начало проведения строительно-монтажных работ определено в IV квартале 2023 года (октябрь, ноябрь, декабрь – прим. ред.), говорится в ответном обращении.
Как при этом будет организовано движение рейсовых автобусов можно почитать по ССЫЛКЕ.
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