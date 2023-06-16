Звери
16.06.2023, 20:20

ФОТО | Таллиннский зоопарк переселил носорогов на время ремонта в другой вольер. Для транспортировки пришлось заказать кран

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Носорог Кигома
Носорог Кигома
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Рано утром в среду обитатели Таллиннского зоопарка носороги Кигома и Кибиби переехали в вольер парнокопытных недалеко от пруда с тюленями.

В предстоящий понедельник в вольере носорогов начнется ремонт пола, который продлится три месяца. После завершения строительных работ носороги вернутся в свой вольер.

Поскольку перевозка носорогов представляет собой сложную процедуру, на помощь сотрудникам зоопарка пришли ветеринар-анестезиолог Эстонского университета естественных наук Александр Семенов и анестезиолог Таллиннской детской больницы Оскар Аппельберг.

Носорога готовят к транспортировке

Гигантов, вес которых составляет 1,2 тонны, усыпили снотворным препаратом и с помощью крана перегрузили в другой вольер. После проведенных необходимых исследований и процедур животных разбудили, сначала проснулся самец Кигома, затем Кибиби.

Транспортировка носорога

Носорогам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к своему новому дому. Кибиби пока отказывается выходить в вольер, зато Кигома спокойно разгуливает по площадке, с интересом оглядываясь.

Кигома осматривает новые владения

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