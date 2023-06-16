ФОТО | Таллиннский зоопарк переселил носорогов на время ремонта в другой вольер. Для транспортировки пришлось заказать кран

В предстоящий понедельник в вольере носорогов начнется ремонт пола, который продлится три месяца. После завершения строительных работ носороги вернутся в свой вольер.

Поскольку перевозка носорогов представляет собой сложную процедуру, на помощь сотрудникам зоопарка пришли ветеринар-анестезиолог Эстонского университета естественных наук Александр Семенов и анестезиолог Таллиннской детской больницы Оскар Аппельберг.

Гигантов, вес которых составляет 1,2 тонны, усыпили снотворным препаратом и с помощью крана перегрузили в другой вольер. После проведенных необходимых исследований и процедур животных разбудили, сначала проснулся самец Кигома, затем Кибиби.

Носорогам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к своему новому дому. Кибиби пока отказывается выходить в вольер, зато Кигома спокойно разгуливает по площадке, с интересом оглядываясь.

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