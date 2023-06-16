Говорил ли Эйнштейн: „Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности найдите возможность“?

Этот совет с указанием авторства Альберта Эйнштейна встречается на многих сайтах с подборками цитат известных личностей и афоризмов. Её размещают на своих страницах пользователи социальных сетей (Twitter, Facebook, Instagram, „ВКонтакте»), популярна она и на блог-платформах («Дзен», LiveJournal). В интернете можно найти множество картинок с этой фразой. Её используют и современные авторы, издающие книги о мотивации и саморазвитии. СМИ включают это высказывание в подборки цитат знаменитого физика.

Со дня смерти Альберта Эйнштейна прошло уже почти 70 лет, и за это время все известные работы, письма и другие тексты учёного были изучены, большинство из них оцифровано. Согласно завещанию физика, значительная часть из них хранится в Еврейском университете в Иерусалиме, в электронном архиве которого представлена крупнейшая коллекция текстов, написанных Эйнштейном. Похожие базы данных с оцифрованными работами и письмами собраны в Принстонском и Калифорнийском технологическом университетах (США). „Проверено“ не удалось найти там англоязычную версию этой цитаты («Out of clutter, find simplicity; from discord make harmony; and finally in the middle of difficulty lies opportunity“), которая распространена в англоязычном сегменте интернета не меньше, чем её перевод — в русскоязычном.

В 2011 году Принстонский университет издал сборник The Ultimate Quotable Einstein, где были собраны все известные высказывания учёного, причём как реальные, так и приписываемые ему ошибочно. Именно в разделе с последними и находится эта цитата. Составители указывают, что первый совет (найти простоту) — это, вероятно, перифраз многочисленных высказываний физика на схожие темы, второй (найти гармонию) восходит к древнеримскому поэту Горацию, а третий — просто выражение, которое было в ходу в течение многих веков.