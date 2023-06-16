Говорил ли Эйнштейн: „Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности найдите возможность“?
В интернете широко распространена приписываемая нобелевскому лауреату фраза о необходимости поиска простоты, гармонии и возможностей. Мы проверили, говорил ли знаменитый физик что-либо подобное.
Этот совет с указанием авторства Альберта Эйнштейна встречается на многих сайтах с подборками цитат известных личностей и афоризмов. Её размещают на своих страницах пользователи социальных сетей (Twitter, Facebook, Instagram, „ВКонтакте»), популярна она и на блог-платформах («Дзен», LiveJournal). В интернете можно найти множество картинок с этой фразой. Её используют и современные авторы, издающие книги о мотивации и саморазвитии. СМИ включают это высказывание в подборки цитат знаменитого физика.
Со дня смерти Альберта Эйнштейна прошло уже почти 70 лет, и за это время все известные работы, письма и другие тексты учёного были изучены, большинство из них оцифровано. Согласно завещанию физика, значительная часть из них хранится в Еврейском университете в Иерусалиме, в электронном архиве которого представлена крупнейшая коллекция текстов, написанных Эйнштейном. Похожие базы данных с оцифрованными работами и письмами собраны в Принстонском и Калифорнийском технологическом университетах (США). „Проверено“ не удалось найти там англоязычную версию этой цитаты («Out of clutter, find simplicity; from discord make harmony; and finally in the middle of difficulty lies opportunity“), которая распространена в англоязычном сегменте интернета не меньше, чем её перевод — в русскоязычном.
В 2011 году Принстонский университет издал сборник The Ultimate Quotable Einstein, где были собраны все известные высказывания учёного, причём как реальные, так и приписываемые ему ошибочно. Именно в разделе с последними и находится эта цитата. Составители указывают, что первый совет (найти простоту) — это, вероятно, перифраз многочисленных высказываний физика на схожие темы, второй (найти гармонию) восходит к древнеримскому поэту Горацию, а третий — просто выражение, которое было в ходу в течение многих веков.
Наши коллеги из проекта The Quote Investigator, специализирующегося на проверке атрибуции цитат, нашли, по всей вероятности, первый случай, когда эти рекомендации были упомянуты в связи с именем Эйнштейна. В 1979 году американский физик Джон Арчибальд Уилер опубликовал в журнале Newsweek статью, посвящённую знаменитому учёному, где написал: „В работе Эйнштейна было три дополнительных правила, которые крайне важны в нашей науке, в наших проблемах и в наше время. Во-первых, среди беспорядка найдите простоту. Во-вторых, среди раздора найдите гармонию. В-третьих, в трудности найдите возможность“. Тем не менее Уилер не приписывал это высказывание самому Эйнштейну, скорее, передавая собственные впечатления от исследований коллеги. Позже в том же году он снова перечислил эти правила применительно к работе Эйнштейна в интервью изданию Cosmic Search, но и в тот раз не утверждал, что высказывание принадлежит самому нобелевскому лауреату.
Вероятно, впоследствии эту фразу стали приписывать Эйнштейну, поскольку восприняли слова Уилера как цитату, а затем о его роли в появлении афоризма и вовсе забыли. Тем не менее эти советы не встречаются ни в одном из оцифрованных архивов с текстами, принадлежащими Эйнштейну, поэтому нет никаких оснований полагать, что нобелевский лауреат когда-либо писал или произносил что-либо подобное. Да и Уилер, впервые связавший эту фразу с именем своего знаменитого коллеги, судя по более широкому контексту, скорее описывает свои впечатления от работ Эйнштейна, нежели приписывает ему это высказывание.
Итог: Неверная атрибуция цитаты