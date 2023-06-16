Рийгикогу все-таки хочет „добить“ налоговую тему и проведет внеочередную сессию

Заседание начнется в 10:00 со следующей повесткой дня:

1. Должностная присяга члена Государственного суда Маргит Вутт.

2. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (145 SE) (законопроект привязан к вотуму доверия). Второе чтение законопроекта, обсуждение которого было прервано на заседании 15 июня.

Законопроект призван повысить акцизные ставки на алкоголь и табачные изделия с целью повысить доходы с акцизов и повлиять на доступность алкогольной и табачной продукции.

3. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о налоге с оборота (147 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года налог с оборота будет повышен с 20 % до 22 %.

4. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и в Закон о военной службе (148 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.

Законопроект призван упразднить ряд налоговых льгот, повысить ставку подоходного налога и заменить ступенчатый необлагаемый налогом минимум на единый.

5. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры (146 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.

Законопроект призван повысить налоговые ставки на различные виды азартных игр с целью повышения доходов в государственный бюджет.

6. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о семье и, в связи с этим, в другие законы (207 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр социальной защиты Сигне Рийсало.