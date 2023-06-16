15-летний парень на мопеде попытался обогнать BMW, но неудачно

В 12.29 у дома по улице Юри, 83 в Выру 68-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Volkswagen Passat Variant, сдавая задним ходом, наехала на 69-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 19.46 поступило сообщение о происшествии около дома по улице Форелли, 2 в Таллинне. 28-летняя женщина, ехавшая на электросамокате по тротуару, въехала в рекламный столб. Женщину доставили в больницу.

В 20.40 произошло дорожное происшествие в Курессааре у дома по улице Таллинна, 78. 15-летний юноша на мопеде Benelli попытался обогнать справа легковой автомобиль BMW X3, за рулем которого находился 23-летний молодой человек. В результате маневра произошло столкновение транспортных средств. Пострадавшего водителя мопеда доставили в больницу.

От управления транспортными средствами устранили семерых водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствам не поступало.

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