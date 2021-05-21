Катри Райк: „Новый футбольный холл может стать лицом Ида-Вирумаа“

Нарвский „Транс“ в третий раз в своей истории выиграл Кубок Эстонии по футболу, летом в 16-й раз он сыграет еврокубках. К сожалению, провести матчи у себя дома клуб не сможет, так как нарвский стадион попросту не соответствует международным требованиям. Поэтому принимать гостей нарвским игрокам придется в Раквере.

Кроме основной команды в нарвском „Трансе“ занимается много детей разных возрастов, которым тренироваться зимой затруднительно. В результате тренировки проводятся в основном на улице, на скользком замерзшем покрытии, и основная команда „Транса“ вынуждена играть предсезонные сборы в других городах, например, в Хаапсалу. На стадионе „Калев-Фама“ есть старый футбольный холл, но он не полноразмерный.

Нарвский „Транс“ в третий раз выиграл кубок Эстонии, но снова вынужден играть матчи еврокубков в другом городе. Что может помочь наконец-то реанимировать стадион „Кренгольм“?

У нас готов проект реконструкции стадиона „Кренгольм“, но чтобы его реализовать, необходимы финансы. На данный момент нарвский „Транс“ проводит свои матчи и тренировки на городском стадионе „Калев-Фама“, который с 2001 года был отдан им в бесплатное пользование. У нас также предусмотрена финансовая поддержка на содержание этого стадиона и участие команды в соревнованиях. В этом году она составила 53 000 евро. Конечно, создать современные условия для занятия спортом можно и необходимо, но для этого требуются финансовые средства.

Стадион „Кренгольм“:

Каждый раз, когда „Транс“ добивается определенного успеха, начинаются разговоры о стадионе, но в результате ничего не меняется. Команда не вчера появилась, всю свою историю играет в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу, но для клуба не могут создать современные условия для проведения тренировок. Почему?