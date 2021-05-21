Катри Райк: „Новый футбольный холл может стать лицом Ида-Вирумаа“
Нарвский „Транс“, который в третий раз выиграл Кубок Эстонии по футболу, но вновь будет вынужден проводить матчи еврокубка в Раквере, где стадион соответствует современным требованиям. Корреспондент RusDelfi поговорил с мэром Нарвы Катри Райк о том, как реанимировать стадион „Кренгольм“, а также о будущем крытого футбольного холла.
Нарвский „Транс“ в третий раз в своей истории выиграл Кубок Эстонии по футболу, летом в 16-й раз он сыграет еврокубках. К сожалению, провести матчи у себя дома клуб не сможет, так как нарвский стадион попросту не соответствует международным требованиям. Поэтому принимать гостей нарвским игрокам придется в Раквере.
Кроме основной команды в нарвском „Трансе“ занимается много детей разных возрастов, которым тренироваться зимой затруднительно. В результате тренировки проводятся в основном на улице, на скользком замерзшем покрытии, и основная команда „Транса“ вынуждена играть предсезонные сборы в других городах, например, в Хаапсалу. На стадионе „Калев-Фама“ есть старый футбольный холл, но он не полноразмерный.
Нарвский „Транс“ в третий раз выиграл кубок Эстонии, но снова вынужден играть матчи еврокубков в другом городе. Что может помочь наконец-то реанимировать стадион „Кренгольм“?
У нас готов проект реконструкции стадиона „Кренгольм“, но чтобы его реализовать, необходимы финансы. На данный момент нарвский „Транс“ проводит свои матчи и тренировки на городском стадионе „Калев-Фама“, который с 2001 года был отдан им в бесплатное пользование. У нас также предусмотрена финансовая поддержка на содержание этого стадиона и участие команды в соревнованиях. В этом году она составила 53 000 евро. Конечно, создать современные условия для занятия спортом можно и необходимо, но для этого требуются финансовые средства.
Стадион „Кренгольм“:
Каждый раз, когда „Транс“ добивается определенного успеха, начинаются разговоры о стадионе, но в результате ничего не меняется. Команда не вчера появилась, всю свою историю играет в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу, но для клуба не могут создать современные условия для проведения тренировок. Почему?
На данный момент у нас готов проект всей реконструкции стадиона „Кренгольм“ и его построек. По предварительным подсчетам 2022 года, его реконструкция может обойтись городу более чем в 25 миллионов евро. Реализовать такой проект без финансовой поддержки государства или проектной деятельности довольно сложно. Но если нам и удастся найти финансирование, то я считаю, что к стадиону должен быть интерес не только на уровне города, а всего уезда, для проведения разных спортивных мероприятий.
Так как проект уже готов, то при наличии финансирования мы сразу сможем начать строительство. Футбол важен для Нарвы, как и все виды спорта. Исходя из своих возможностей, мы всячески пытаемся развивать спортивную инфраструктуру, создавая равные возможности для разных видов спорта, действуем в публичных интересах.
Нарвский „Транс“ – единственная ида-вируская команда, которая в очередной раз будет участвовать в еврокубках. Город как-то помогает команде?
Мы пытаемся всячески поддерживать своих спортсменов и всегда благодарны им за то, что они прославляют наш город. В Нарве действует порядок поддержки спортивных организаций. Если мы говорим о нарвском „Трансе“, то в этом году с учетом результативности он получил финансовую поддержку около 28 тысяч евро дополнительно к 53 тысячам.
Я благодарна футбольному клубу за их работу, талантливых спортсменов и, конечно же, принесенные в город победы. Определенно, футбол для Нарвы важен, и многие нарвитяне болеют, поддерживают команду на соревнованиях. Конечно же мы гордимся всеми спортсменами нашего города, ведь они - это успех Нарвы.
Выплатили ли премии футболистам после победы в кубке?
Как таковые премии городом выплачены сразу не были, но, учитывая порядок поддержки спортивных клубов, финансовая поддержка за результативность все же предусмотрена клубу.
В Пярну в свое время был плохой стадион, а сейчас там собирают аншлаг и проводят матчи еврокубков. Чего не хватает Нарве, чтобы сделать такой стадион, который стал бы лицом всего Ида-Вирумаа?
На самом деле в Ида-Вирумаа есть спортивные объекты, которые были открыты совсем недавно и пользуются спросом у спортсменов. Например, буквально в прошлом году в Йыхви открылся современный легкоатлетический стадион, а годом ранее спортивный комплекс открылся и в Кохтла-Ярве. Мы тоже стремимся к тому, чтобы в Нарве появился современный стадион, который будет собирать аншлаги, ведь у нас много спортивных организаций и спортсменов, которые достойны этого.
Как я уже говорила ранее, на строительство спортивного стадиона необходимо найти более 25 миллионов евро. И все же мы стараемся улучшать свою спортивную среду. Сейчас в Нарве продолжается оценивание поставки крытого футбольного холла, который, я уверена, станет если и не лицом Ида-Вирумаа, то популярным местом в нашем городе.
Почему в Нарве затягивается строительство крытого холла, который помог бы вывести спорт в городе на новый уровень?
Мы работаем над строительством футбольного крытого холла. На данный момент мы провели поставку, которая была вскрыта 29 мая. По ее итогам стоимость крытого футбольного холла превысила изначально предполагаемую стоимость, но поскольку город Нарва заинтересован в реализации проекта, то Нарвская городская управа на заседании городского собрания 15 июня обратилась к депутатам с просьбой о дополнительном увеличении самофинансирования.
На данный момент ориентировочная стоимость, необходимая на строительство, составляет 7,4 миллиона евро, из которых 1,5 миллиона евро планируется покрыть за счет поддержки со стороны Министерства культуры. Чтобы город смог заключить договор, мы и обратились к депутатам с просьбой поддержать и отразить в бюджете данную сумму.
Я благодарна городскому собранию за то, что сегодня оно поддержало решение о выделении дополнительного финансирования на строительство футбольного холла. Несколько дней назад мы также подтвердили и Министерству культуры, что работа над поставкой продолжается, и я очень надеюсь, что совсем скоро нам удастся приступить к строительству.
В прошлом году Нарвское горсобрание предоставило частному предприятию Narva Beach OÜ право на застройку на участке по адресу Кренгольми 60. Согласно планам компании, на участке будет построен работающий круглый год центр пляжных видов спорта и досуга. На каком этапе сейчас находится проект?
Со стороны города условия на проектирование были выданы 19 апреля. На какой именно стадии сейчас находится подготовка к строительству, лучше узнать непосредственно у Narva Beach OÜ.
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