ВИДЕО | Марк Оливер Рооснупп, покинувший чемпионат Сербии, вернулся в „Левадию“

В январе Рооснупп перешел из „Левадии“ в клуб сербской премьер-лиги „Напредак“, подписав с клубом долгосрочный контракт на полтора года. В июне „Напредак“, финишировавший в национальном чемпионате девятым, объявил о прекращении сотрудничества с эстонским футболистом.

Рооснупп отдал одну голевую передачу в 12 играх чемпионата Сербии.

„Я рад вернуться домой, — сказал футболист „Левадии“ в пресс-релизе. — Период в Сербии был очень поучительным, и я вернулся более сильным, чтобы помочь „Левадии“ достичь ее целей“.

„Я искренне рад приветствовать Марка Оливера Рооснуппа в его родном клубе! — добавил президент клуба Виктор Левада. — Его трудолюбие, решительность и сильные стороны помогут нам достичь наших целей. Желаю ему и команде удачи!“

Рооснупп играл за „Левадию“ с 2015 года, в 2016-м находился на правах аренды в „Пайде“. Провел за „Левадию“ 214 матчей и забил 57 голов. В 2021 году в составе „Левадии“ стал чемпионом страны.

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