ФОТО | Члены KOOS устроили демонстрацию с требованием освободить Айво Петерсона

Демонстрация называлась „Освободите невиновного Айво Петерсона и других эстонских патриотов-политзаключенных!“

В марте Харьюский уездный суд заключил под стражу на срок до двух месяцев Айво Петерсона, которого подозревают в антиэстонской деятельности. Адвокат Петерсона Мати Сенкель оспорил арест в окружном суде.

В апреле Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию Сенкеля, и постановление Харьюского уездного суда от 11 марта осталось в силе.

Суд согласился с заявлением прокуратуры: подозрение в совершении преступления было обоснованным. Суд посчитал, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться от уголовного преследования и что существует риск того, что он может продолжить совершать преступления.

В преддверии выборов Петерсон посетил оккупированные Россией территории, чем вызвал сильное недовольство в Эстонии. В интервью Eesti Ekspress Петерсон сказал, что считает себя патриотом и борцом за мир, общественным дипломатом. Именно поэтому, по его словам, он публикует видео с оккупированных территорий. Он признал, что „очевидно“, что поездка состоялась с одобрения российских спецслужб.

Тем, кто будет осужден за создание и поддержание антиэстонских отношений, грозит реальное лишение свободы. Статья 235´1 (заговор против Эстонской Республики) Пенитенциарного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

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