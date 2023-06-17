ФОТО и ВИДЕО | Тренеры одного из самых красивых видов спорта: это очень трудоемкий процесс, нужно находиться в воде по 3-4 часа в день

Спортивная школа водных видов спорта Эстонии (Eesti Veespordialade Kool) открыта для всех, кто хочет научиться плавать, а после попробовать себя в искусстве синхронного плавания и отважном водном игровом виде спорта – водном поло.

На данный момент в Таллинне только одна школа предлагает тренировки по направлениям синхронное плавание и водное поло.

Синхронное плавание – это дисциплина, которая относится к водным видам спорта. Связана она с выполнением на воде и под музыку различных фигур. Этот вид спорта по праву считается одним из самых красивых и элегантных, поскольку выступающие спортсменки обладают не только силой и выносливостью, но также грацией, гибкостью и изяществом.

„Мы развиваем этот вид спорта как можем. Но конечно, для того чтобы развивать еще сильнее, нужно еще больше улучшать инфраструктуру. Допустим, нужен широкий и глубокий бассейн. А не так, что с одной стороны он глубокий, а с другой нет. Для полноценных тренировок нам необходимо восемь дорожек, чтобы можно было нормально тренировать наши программы и делать различные выбросы из воды.

В нашем бассейне всего две дорожки и очень страшно выбрасывать спортсменов, так как он может случайно не в ту сторону полететь и приземлиться на жесткий бортик бассейна. Вот это сейчас самая главная проблема, которая мешает развитию синхронного плавания в Эстонии“, - сказал тренер Антон Ржанов.

Подробно узнать о спортивной школе водных видов спорта Эстонии можно тут.

ЧЕ-2023 по артистическому плаванию состоится в польском городе Освенцим с 21 по 25 июня.

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