Пойманный пьяным за рулем и без водительских прав 26-летний мужчина был арестован и остался без автомобиля

Во вторник, 13 июня, полицейский патруль поймал в Пярну за рулем автомобиля Audi A6 26-летнего мужчину, который был в состоянии алкогольного опьянение и не имел права на управление автомобилем. По словам руководителя патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа, этот мужчина и ранее попадался полиции в пьяном виде и без водительских прав.

„Водительские права у мужчины отобрали в начале марта этого года, поскольку в феврале полицейский патруль поймал его в Пярну на улице Академия выпившим за рулем автомобиля. Несмотря на то, что у него отобрали право на управление, мы застигли его 21 мая вновь за рулем автомобиля на шоссе Валга-Уулу“, – сказал Мурумаа.

По словам руководителя патрульной службы, поведение мужчины указывает на отсутствие чувства ответственности и назначенные ему ранее наказания не сдерживают его от участия в дорожном движении. „Это показывает, что человек опасен как для себя, так и для других, и он не понимает возможных последствий своих действий. Поэтому полиция ходатайствовала о наказании в виде ареста и конфискации его автомобиля, чтобы мужчина не мог больше подвергать опасности себя и других людей“, – заявил Мурумаа.

По словам Мурумаа, во время летних мероприятий и предстоящего Иванова дня полиция будет работать в усиленном составе, чтобы следить за дорожным движением и быстро устранять опасных водителей из дорожного движения. „Иванов день на пороге и люди больше передвигаются по разным летним мероприятиям. Мы будем обеспечивать на дорогах безопасность и стараться ловить опасных водителей до того, как произойдет тяжелое ДТП. Все, у кого есть подозрение, что за рулем нетрезвый водитель, должны сразу же сообщить об этом по номеру 112“, – добавил Мурумаа.

Наказание, назначенное 26-летнему мужичине, не вступило еще в силу.