ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (477-й день) | Европарламент назвал терактом подрыв Каховской ГЭС. Президент Чехии заявил, что нужно пристальнее следить за россиянами за границей

По ее словам, это связано с попытками россиян остановить продвижение ВСУ на этом направлении. Всего за полторы недели украинские войска продвинулись там более чем на три километра, заявила чиновница.

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Россия перебрасывает часть своих подразделений с юга на бахмутское направление.

В районе Угледара в Донецкой области ВСУ продвинулись до одного километра в сторону российских позиций , сообщает объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

В документе отмечается, что процесс вступления Украины в альянс „начнется после окончания войны и должен завершится как можно скорее“. Депутаты отметили, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Депутаты Европарламента призвали союзников по НАТО выполнить обязательства перед Украиной и „подготовить почву“ для того, чтобы пригласить Киев присоединиться к оборонному альянсу. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом.

В апреле 2023 года в России приняли пакет поправок к закону „О воинской обязанности и военной службе“. Среди прочего они подразумевают создание реестра военнообязанных и вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на „Госуслугах“. Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу.

„Я отправил заявление о снятии с воинского учета. Правда, интерфейс предупредил, что потребуется личная явка в военкомат по его приглашению. Но я попробую объяснить, что я уже за границей и отправлю документы по почте. Так что посмотрим, что выйдет“, - рассказал Машанов.

Сервис начал предлагать услуги по постановке на воинский учет и снятию с него, изменению документов воинского учета, а также записи на прием к военкому. На это обратил внимание юрист Григорий Машанов.

Всего, сообщили в пресс-службе ведомства, в единый день голосования на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР пройдут около 80 „избирательных кампаний“.

Плотина Каховской ГЭС „была преднамеренно разрушена в ходе террористического акта 6 июня 2023 года“, говорится в принятой евродепутатами резолюции. „Разрушение Россией привело к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляет собой военное преступление“, отмечается в документе. Парламентарии призвали Еврокомиссию и страны ЕС предоставить всю необходимую в зоне затопления помощь, в частности оборудование, питьевую воду и продукты питания, и поддержали расследование Международного уголовного суда по делу о разрушении плотины.

„Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну“, - заявил Петр Павел в интервью „Радио Свобода“.

Президент Чехии заявил, что западные спецслужбы должны пристальнее наблюдать за россиянами, которые проживают за границей.

Ночью также объявлялась воздушная тревога и были слышны взрывы в Харькове и Одессе. По данным местных администраций, силы ПВО сбили на подлете все атаковавшие города беспилотники.

В результате обстрела в Кривом Роге получил ранение 38-летний местный житель. В городе зафиксированы попадания по двум промышленным предприятиям.

Власти Украины сообщали, что ночью российские военные нанесли удар крылатыми ракетами и ударными дронами „Shahed-136/131“. В ВСУ сообщили, что сбили одну ракету и 21 дрон.

В Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 15 июня российские военные нанесли удар „по местам производства ударных беспилотников“ в Украине.

Музыканта Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному делу о „дискредитации“ армии

Решение о штрафе вынес Тверской районный суд Москвы, пишет „Медиазона“. Суд признал Гребенщикова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

В ходе заседания стало известно, что протокол на музыканта составили из-за интервью Гребенщикова, которое вышло в мае 2022-го на израильском Девятом канале. В нем музыкант, в частности, заявил, говоря о вторжении в Украину, что „уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности“ — „это и есть фашизм“.

По версии полиции, Гребенщиков „допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины“, и тем самым „дискредитировал“ армию.

В Кремле поддержали инициативу российских музыкантов платить военным за подбитые в Украине танки Leopard немецкого производства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, его слова приводит телеграм-канал радио „Маяк“.

„Конечно, это такие патриотические проявления. И еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких инициатив похожих много. Действительно, общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо“, - сказал Песков.

Если Украина добьется успеха в рамках контрнаступления, то получит более сильные позиции на переговорах с РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей союзников Киева на авиабазе Рамштайн.

„Мы не видим никакой готовности со стороны Путина, что он готов к переговорам и миру. Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров“, — сказал Столтенберг.