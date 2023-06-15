ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (477-й день) | Европарламент назвал терактом подрыв Каховской ГЭС. Президент Чехии заявил, что нужно пристальнее следить за россиянами за границей
Подводим итоги еще одного дня войны.
На „Госуслугах“ появились электронные услуги военкоматов.
Сервис начал предлагать услуги по постановке на воинский учет и снятию с него, изменению документов воинского учета, а также записи на прием к военкому. На это обратил внимание юрист Григорий Машанов.
„Я отправил заявление о снятии с воинского учета. Правда, интерфейс предупредил, что потребуется личная явка в военкомат по его приглашению. Но я попробую объяснить, что я уже за границей и отправлю документы по почте. Так что посмотрим, что выйдет“, - рассказал Машанов.
В апреле 2023 года в России приняли пакет поправок к закону „О воинской обязанности и военной службе“. Среди прочего они подразумевают создание реестра военнообязанных и вводят электронные повестки, которые считаются полученными с момента размещения в личном кабинете на „Госуслугах“. Со дня вручения такой повестки запрещается выезд за границу.
Депутаты Европарламента призвали союзников по НАТО выполнить обязательства перед Украиной и „подготовить почву“ для того, чтобы пригласить Киев присоединиться к оборонному альянсу. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом.
В документе отмечается, что процесс вступления Украины в альянс „начнется после окончания войны и должен завершится как можно скорее“. Депутаты отметили, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.
В районе Угледара в Донецкой области ВСУ продвинулись до одного километра в сторону российских позиций, сообщает объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.
В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Россия перебрасывает часть своих подразделений с юга на бахмутское направление.
По ее словам, это связано с попытками россиян остановить продвижение ВСУ на этом направлении. Всего за полторы недели украинские войска продвинулись там более чем на три километра, заявила чиновница.
На юге Украины, рассказала Маляр, происходит „постепенное продвижение ВСУ“, которое затрудняется мощным сопротивлением РФ, заминированными полями, использованием дронов и интенсивными обстрелами.
В Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 15 июня российские военные нанесли удар „по местам производства ударных беспилотников“ в Украине.
„Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута“, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Власти Украины сообщали, что ночью российские военные нанесли удар крылатыми ракетами и ударными дронами „Shahed-136/131“. В ВСУ сообщили, что сбили одну ракету и 21 дрон.
В результате обстрела в Кривом Роге получил ранение 38-летний местный житель. В городе зафиксированы попадания по двум промышленным предприятиям.
Ночью также объявлялась воздушная тревога и были слышны взрывы в Харькове и Одессе. По данным местных администраций, силы ПВО сбили на подлете все атаковавшие города беспилотники.
Президент Чехии заявил, что западные спецслужбы должны пристальнее наблюдать за россиянами, которые проживают за границей.
„Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну“, - заявил Петр Павел в интервью „Радио Свобода“.
Европарламент назвал терактом подрыв плотины Каховской ГЭС и осудил РФ
Плотина Каховской ГЭС „была преднамеренно разрушена в ходе террористического акта 6 июня 2023 года“, говорится в принятой евродепутатами резолюции. „Разрушение Россией привело к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляет собой военное преступление“, отмечается в документе.
Парламентарии призвали Еврокомиссию и страны ЕС предоставить всю необходимую в зоне затопления помощь, в частности оборудование, питьевую воду и продукты питания, и поддержали расследование Международного уголовного суда по делу о разрушении плотины.
ЦИК официально объявил, что „выборы“ на аннексированных РФ территориях Украины пройдут 10 сентября
Всего, сообщили в пресс-службе ведомства, в единый день голосования на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР пройдут около 80 „избирательных кампаний“.
Музыканта Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному делу о „дискредитации“ армии
Решение о штрафе вынес Тверской районный суд Москвы, пишет „Медиазона“. Суд признал Гребенщикова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
В ходе заседания стало известно, что протокол на музыканта составили из-за интервью Гребенщикова, которое вышло в мае 2022-го на израильском Девятом канале. В нем музыкант, в частности, заявил, говоря о вторжении в Украину, что „уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности“ — „это и есть фашизм“.
По версии полиции, Гребенщиков „допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины“, и тем самым „дискредитировал“ армию.
В Кремле поддержали инициативу российских музыкантов платить военным за подбитые в Украине танки Leopard немецкого производства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, его слова приводит телеграм-канал радио „Маяк“.
„Конечно, это такие патриотические проявления. И еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких инициатив похожих много. Действительно, общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо“, - сказал Песков.
Если Украина добьется успеха в рамках контрнаступления, то получит более сильные позиции на переговорах с РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей союзников Киева на авиабазе Рамштайн.
„Мы не видим никакой готовности со стороны Путина, что он готов к переговорам и миру. Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров“, — сказал Столтенберг.
Пока неизвестно, когда Москва и Киев могут сесть за стол переговоров, отметил он. По его словам, сейчас цель НАТО - помочь Украине в освобождении территорий.
Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать военную поддержку Украине.
За минувшие сутки пять районов Белгородской области подверглись обстрелам, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов люди не пострадали.
Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, которые затем будут направлены в Украину, пишет The Wall Street Journal.
Речь идет о поставках 155-мм снарядов. Как отмечает издание, с начала полномасштабного российского вторжения США поставили Украине более двух миллионов таких снарядов и теперь требуют аналогичной поддержки от союзников.
Таким образом Вашингтон ищет способ поддержать Киев во время украинского наступления, не нанося ущерб собственным запасам вооружений, говорится в статье.
Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на территорию Запорожской области для посещения оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС, передают российские информагентства. По сообщению корреспондента ТАСС, сотрудники МАГАТЭ проехали через российский КПП.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил ход контрнаступления, которое начали Вооруженные силы Украины. По словам Милли, самого высокопоставленного американского офицера, украинские войска постепенно добиваются успеха, однако цена наступления, вероятно, будет высокой, а битва крайне трудной.
Контрнаступление Украины „еще не началось“, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По словам Подоляка, сейчас украинские войска проводят лишь наступательные действия „в тестировочном режиме“ с целью выявления слабых мест в обороне российской армии.
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