15.06.2023, 21:15
Пьяный мужчина напал на молодую женщину. Она, пытаясь освободиться, ударила его ножом(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Йыгевамаа пьяный мужчина напал на женщину, которая, пытаясь освободиться, ударила его ножом.
14 мая в полицию поступило сообщение о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний мужчина напал на 21-летнюю женщину. Пытаясь освободиться от захвата, женщина ударила мужчину ножом.
Скорая помощь доставила мужчину в больницу.
Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в ходе уголовного производства.
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