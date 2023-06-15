ЧП и криминал
15.06.2023, 21:15

Пьяный мужчина напал на молодую женщину. Она, пытаясь освободиться, ударила его ножом

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Вчера в Йыгевамаа пьяный мужчина напал на женщину, которая, пытаясь освободиться, ударила его ножом.

14 мая в полицию поступило сообщение о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний мужчина напал на 21-летнюю женщину. Пытаясь освободиться от захвата, женщина ударила мужчину ножом.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в ходе уголовного производства.

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