Пьяный мужчина напал на молодую женщину. Она, пытаясь освободиться, ударила его ножом

14 мая в полицию поступило сообщение о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний мужчина напал на 21-летнюю женщину. Пытаясь освободиться от захвата, женщина ударила мужчину ножом.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.