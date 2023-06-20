ВИДЕО | Каким будет озеленение и городское пространство столицы уже завтра, сегодня могут решать сами таллиннцы. Смотрите, как это сделать

„Народное собрание – это новая инициатива, в Таллинне проводится впервые, – говорит Михаил Евдокимов. – Для участия в Народном собрании Зеленой столицы будет создан так называемый срез общества, чтобы в него попали люди разных возрастов, профессий, женщины и мужчины, люди с родным эстонским языком и те, для кого эстонский язык не является родным, а также люди разного социально-экономического положения“.

Цель и главная тема Народного собрания Зеленой столицы – озеленение в Таллинне. Для того чтобы предложение было принято, за него должны проголосовать 80 процентов участников Народного собрания. Все решения Народного собрания Зеленой столицы будут переданы в высшие инстанции, которые в дальнейшем учтут эти предложения.

Важный момент: знание эстонского языка не является определяющим – предусмотрена возможность перевода и модераторы, которые общаются и на русском, и на английском языках.

В конце августа будет разослано около 30 000 приглашений жителям Таллинна. И среди тех, кто откликнется на приглашение, с помощью специального алгоритма выберут 65 человек. Участие добровольное, и необходимо сразу учесть, что это потребует времени и погружения. Народное собрание Зеленой столицы будет работать с 7 октября по 4 ноября, его участникам нужно будет выделить для этой работы пять выходных дней.

„Это прекрасный опыт, чтобы попробовать себя в роли тех людей, которые пишут законодательные инициативы, вносят предложения, и посмотреть изнутри, как проходит этот процесс и как приходят к принятию решений, – отмечает Михаил Евдокимов. – Но что самое главное – это возможность повлиять на эти решения, представив свои предложения и отдав свой голос. Опыт показывает, что люди заинтересованы принимать участие в таких инициативах. И более того, это большая честь, ведь именно ты можешь сделать предложения, что будут реализованы в городе, и именно ты можешь влиять на повседневную политику“.