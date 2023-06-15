Волонтеры Нарвы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
Нарвские волонтеры собирают гуманитарную помощь, чтобы отправить пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС украинцам.
„Это наш первый сбор гуманитарной помощи, мы начали сотрудничать с проверенными волонтерами из организации „Друзi Украïни“ в Таллинне, которые активно помогают как беженцам из Украины, так и соотечественникам на родине с начала полномасштабной войны в Украине“, - комментирует один из организаторов сбора средств и вещей Богдана Сулг. Таллиннская волонтерская организация постоянно выкладывает видеоотчеты о проделанной работе, Богдана говорит, что они тоже обязательно сделают фотоотчет, когда гуманитарная помощь дойдет до адресатов.
„Мы дорожим своей репутацией, - продолжает рассказывать Богдана, - верим, что катастрофа, которая произошла на Херсонщине в результате подрыва Каховской ГЭС, не оставит никого безучастным, так как пострадали люди, животные и нанесен огромный урон окружающей среде“.
С 13 по 18 июня (включительно) в рабочие дни с 12:00 до 19:00, на выходных с 11:00 до 17:00 волонтеры ждут желающих помочь по адресу Linda, 2 Нарва. Необходимо нажать на домофоне 6 и #, подняться на третий этаж. Организаторы убедительно просят приносить вещи по списку, например, одежду уже собрали, она не нужна.
Список необходимых вещей:
Средства для дезинфекции воды
Антисептики
Медицинские перчатки
Средства от комаров
Средства гигиены
Протеиновые и энергетические батончики спасателям
Детское питание
Сухие пайки
Консервы
Еда быстрого приготовления
Крупы
Термоодеяла
Надувные матрасы (спальное место для пострадавших)
Тросы
Полотенца
Гидрокостюмы
Резиновые сапоги как взрослые, так и детские, можно не новые
Поводки и намордники для животных
Корм для животных
Переноски для животных
Если кто-то не сможет прийти на место и принести гуманитарную помощь, волонтеры предлагают сделать пожертвование на счет Украинского землячества города Нарвы:
MTÜ NARVA LINNA UKRAINA KAASMAALASKOND
EE192200221078948397
Пояснение: Annetus