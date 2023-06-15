Волонтеры Нарвы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

„Это наш первый сбор гуманитарной помощи, мы начали сотрудничать с проверенными волонтерами из организации „Друзi Украïни“ в Таллинне, которые активно помогают как беженцам из Украины, так и соотечественникам на родине с начала полномасштабной войны в Украине“, - комментирует один из организаторов сбора средств и вещей Богдана Сулг. Таллиннская волонтерская организация постоянно выкладывает видеоотчеты о проделанной работе, Богдана говорит, что они тоже обязательно сделают фотоотчет, когда гуманитарная помощь дойдет до адресатов.

„Мы дорожим своей репутацией, - продолжает рассказывать Богдана, - верим, что катастрофа, которая произошла на Херсонщине в результате подрыва Каховской ГЭС, не оставит никого безучастным, так как пострадали люди, животные и нанесен огромный урон окружающей среде“.

С 13 по 18 июня (включительно) в рабочие дни с 12:00 до 19:00, на выходных с 11:00 до 17:00 волонтеры ждут желающих помочь по адресу Linda, 2 Нарва. Необходимо нажать на домофоне 6 и #, подняться на третий этаж. Организаторы убедительно просят приносить вещи по списку, например, одежду уже собрали, она не нужна.

Список необходимых вещей:

Средства для дезинфекции воды

Антисептики

Медицинские перчатки

Средства от комаров

Средства гигиены

Протеиновые и энергетические батончики спасателям

Детское питание

Сухие пайки

Консервы

Еда быстрого приготовления

Крупы

Термоодеяла

Надувные матрасы (спальное место для пострадавших)

Тросы

Полотенца

Гидрокостюмы

Резиновые сапоги как взрослые, так и детские, можно не новые

Поводки и намордники для животных

Корм для животных

Переноски для животных

Если кто-то не сможет прийти на место и принести гуманитарную помощь, волонтеры предлагают сделать пожертвование на счет Украинского землячества города Нарвы:

MTÜ NARVA LINNA UKRAINA KAASMAALASKOND

EE192200221078948397

Пояснение: Annetus