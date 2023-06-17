17.06.2023, 17:50
В магазине Lidl за кило бананов клиент заплатил в два раза больше, чем обещала скидка. Магазин: произошла техническая ошибка(31)
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Постоянного клиента торговой сети Lidl ожидал неприятный сюрприз: хотя покупателям обещали, что при загрузке приложения килограмм бананов будет стоить всего 49 центов, в магазине за бананы пришлось заплатить почти в два раза больше.
Постоянный клиент торговой сети Lidl написал изданию Delfi Ärileht, что его ожидал неприятный сюрприз: если в приложении цена за кило бананов была указана в 49 центов, в магазине с него взяли за бананы почти в два раза больше.
Как сказала представитель Lidl Катрин Сеппель, это была техническая ошибка. „Все клиенты, которые не смогли воспользоваться обещанной скидкой, в ближайшие дни получат компенсацию в виде льготного купона“, - заверила она, уточнив, что льготный купон ждет клиентов в приложении Lidl Plus.