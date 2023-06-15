В Нарве сегодня объявят о новой фракции депутатов

Во фракцию с рабочим названием Respekt (оно еще не утверждено окончательно) вошли восемь народных избранников: Денис Ларченко, Андрей Яковлев, Анна Коваленко, Владимир Жаворонков, Андрей Фишер, Юрий Рауд, Антон Праткунас, Яна Кондрашова.

Возглавила новую фракцию Яна Кондрашова, с февраля этого года состоявшая в оппозиционной фракции Narva Heaks, председателем которой является бывший мэр Нарвы, депутат Рийгикогу Алексей Евграфов. Избиралась в горсобрание Кондрашова в составе Списка Катри Райк, как большинство членов Respekt.

Фракцию Narva Tulevik, основанную более полутора лет назад участниками списка Райк, на прошлой неделе вслед за Антоном Праткунасом покинули Андрей Фишер и Юрий Рауд.

В Narva Tulevik (председатель – Вадим Орлов) продолжают надеяться на сохранение коалиционного союза с Kesk и Наталией Умаровой. Всего в нем 16 депутатов из 31-го.

Новая фракция в то же время рассчитывает на развал формально действующей коалиции, на заключение коалиционного соглашения с Kesk, на присоединение к ней отдельных депутатов из Narva Heaks и Narva Tulevik.

Также Кондрашова не исключает возможности переговоров с Narva Heaks, в которой без нее осталось семь депутатов. В Narva Tulevik сейчас десять народных избранников, в Kesk – пять, Наталия Умарова – единственный на данный момент депутат вне фракции.