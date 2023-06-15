Полиция просит помощи: в Харьюмаа пропал мужчина, его жизни может угрожать опасность

В последний раз Пеэтера видели утром в воскресенье, когда он выходил из дома в волости Харку. Полиция обыскала окрестности и проверила возможное местонахождение мужчины, но пока поиски не увенчались успехом. Жизнь и здоровье человека могут быть в опасности.

Пеэтер среднего телосложения, у него голубые глаза и темные волосы. На данный момент бороду он не носит. Когда он вышел из дома, на нем была тонкая темно-синяя куртка и темные спортивные штаны.

Полиция просит всех, кто видел Пеэтера или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.