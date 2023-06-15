DELFI В УКРАИНЕ | Восстановление боевой техники на передовой. Репортаж из Донецкой области

Приезжаем на закрытую позицию 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка. Видим, как танк тянет другую подбитую боевую машину на тросе. В результате выполнения экипажем боевого задания машина Т-72А получила повреждение.

Командир танкового подразделения Сергей говорит, что при перемещении Т-72А наехал на мину и подорвался. Был потерян один каток, разбилась гусеница. „К счастью, с экипажем все хорошо. Живы-здоровы. Все нормально“, - говорит Сергей.

По его словам, при наличии всех необходимых запчастей на ремонт потребуется два дня.

Водитель-механик этой машины, кстати, тоже Сергей, говорит, что удар был сильный. „Нам, честно говоря, крупно повезло, потому что мы заехали в один ряд мин. Заехали бы в два ряда, непонятно, что случилось бы. Мы могли бы полностью разуться - полностью две гусеницы потерять“, - предполагает Сергей.

„Если б наехала 64-ка (Танк Т-64 - прим.), причем, любой модификации, сразу бы оторвало два катка, даже к бабке не ходи. Тут гусеница усиленная, она немного крепче. И оторвало как раз напротив катка“, - рассуждает танкист, добавляя, что данная машина хоть и советского производства, но прошла модернизацию в Польше.

„Здесь стоит тепловизор, ночного и дневного видения. Из него можно стрелять и днем, и ночью“, - добавляет он.

Направляемся на другую позицию. Здесь военные меняют в танке масло и проводят обслуживание пушки - клина затвора. „После настрела периодически это нужно делать. И по ходу действия устраняем мелкие технические неисправности, которые появляются в процессе эксплуатации“, - говорит ремонтник танков Александр. Он поясняет, что если есть возможность устранить неисправность на месте, то это делается близ линии фронта.