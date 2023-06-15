Лаатс: соцдемы в очередной раз доказали, что в коалиции от них ничего не зависит

Лаатс отметил, что больше всего поражает, что социал-демократы, которые входят в коалицию в Таллиннском горсобрании, на государственном уровне не стремятся отстаивать интересы столицы.



Лаатс подчеркнул, что неправильно забирать 8,3 млн у 14 местных самоуправлений, так как это ухудшит доступность оказываемых ими услуг - ведь население этих муниципалитетов постоянно растет. „Таллинн является локомотивом экономики страны: более половины ВВП приходится на столицу, а получаемые от этого доходы затем „оседают“ по всей стране. Во время пандемии коронавируса и сейчас, когда мы столкнулись с кризисом беженцев, Таллинн оказывает помощь государству, поддерживая из городского бюджета предприятия и десятки тысяч бежавших от войны. Теперь государство хочет „премировать“ город, урезав его доходную базу на 4,66 млн евро“, - сказал Лаатс.



Поражает позиция социал-демократов, которым принадлежит пост председателя Таллиннского горсобрания, подчеркнул Лаатс. „Председатель горсобрания Евгений Осиновский спокойно голосует за то, чтобы каждый год у столицы забирали сумму, достаточную, чтобы построить детский сад. Соцдемов не волнуют интересы таллиннцев. Также поведение социал-демократов является очередным доказательством того, что в правительстве от них ничего не зависит“, - отметил депутат.



„На заседании парламентской комиссия по контролю государственного бюджета министр финансов Март Вырклаев признал, что речь идет о временном решении, тогда ка разработать новую модель финансирования самоуправлений намерены к 2025 году. Однако каким сигналом это является для муниципалитетов?“, - отметил Лаатс.



Он подчеркнул, что перераспределение доходной базы местных самоуправлений не является срочным вопросом. „Было бы разумно взять паузу, провести анализ влияния и учесть позицию местных самоуправлений. Поспешная и поверхностная деятельность коалиционных партий нужна им лишь для того, чтобы в их таблицах в Excel сошлись цифры. Такие шаги правительства выглядят непрофессиональными и лишь повышают недоверие в коалиции“, - пояснил Лаатс.



По словам заместителя председателя комиссии по экономике, возможности маленьких местных самоуправлений уже сейчас сведены к минимуму: им становится все сложнее находить источники покрытия повседневных расходов, и запланированные правительством изменения не улучшат ситуацию. „Если принять во внимание планируемое правительством повышение налога с оборота и подоходного налога, то в долгосрочной перспективе потеряют все местные самоуправления. Партия реформ уже решила прекратить финансирование проекта Таллиннской больницы и железной дроги Рохукюла, а также до минимума сократила финансирование строительства дорог. Это ясно говорит о том, что правительство не интересует региональная политика“, - сказал Лаатс.