Кристина Каллас: языковое погружение должно способствовать переходу на обучение на эстонском языке

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, опыт языкового погружения чрезвычайно важен при переходе на обучение на эстонском языке. „Методология языкового погружения за двадцать лет очень хорошо себя зарекомендовала. Это подтверждает и опубликованный на прошлой неделе аудит Государственного контроля, который четко показал, что языковое погружение было единственным способом обеспечить хорошие знания эстонского языка для выпускников основных школ, чей домашний язык отличается от эстонского“, - сказала министр.

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов также подчеркнул важность сети языкового погружения в процессе перехода. „Совершенно очевидно, что можно одновременно изучать и язык, и предмет. У нас есть многолетний опыт, который необходимо распространять более широко. Поддержка родного языка, используемая в методике языкового погружения, очень важна для усвоения второго языка. Хорошее сотрудничество и совместные усилия помогут нам осуществить успешный переход на обучение на эстонском языке.“

Помимо экспертов из Министерства образования и науки и руководителей образовательных учреждений, в летнем семинаре 13 и 14 июня приняли участие представители Департамента по делам образования и молодежи, Союза преподавателей эстонского как второго языка, муниципальных органов власти и Союза родителей языкового погружения. Участники летнего семинара узнали о последних новостях в сфере языкового погружения и языка, приняли участие в дискуссиях и обменялись практическим опытом. В ходе дискуссий были определены, в частности, ключевые вопросы и предложения, которые помогут лучше понять и спланировать процесс перехода на обучение на эстонском языке.

Летние семинары для руководителей школ и учителей - это мероприятие по развитию программы языкового погружения. Такие семинары проходят уже почти 20 лет. Организатор семинара - Министерство образования и науки.

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