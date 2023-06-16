В дни Праздника песни и танца в Таллинне запустят дополнительные автобусы. Общественный транспорт будет бесплатным для всех
Во время XIII Молодежного праздника песни и танца, который будет проходить в Таллинне с 30 июня по 2 июля, из центра города будут запущены дополнительные автобусы, уплотнены графики движения общественного транспорта, а также организованы отдельные парковки для велосипедов и самокатов. На период празднований таллиннский общественный транспорт будет бесплатным для всех пассажиров.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, Таллинн в течение длительного периода вел подготовку к самому масштабному празднику этого лета, чтобы передвижение участников и гостей по городу было как можно более удобным. „Мы плотно сотрудничали с целевым учреждением Праздника песни и танца, полицией, различными городскими учреждениями и партнерами из частного сектора, чтобы найти наилучшие решения организации дорожного движения и общественного транспорта в этот период. При организации строительных работ в Кесклинне и изменении маршрутов движения общественного транспорта мы считались как с участниками Праздника песни и танца, так и маршрутом праздничного шествия, - сказал Владимир Свет. - Мы рекомендуем участникам и гостям праздника воспользоваться услугами общественного транспорта. Помимо того, что множество линий общественного транспорта будут ходить по уплотненному графику, мы запустим две дополнительные автобусные линии - № 80 и 81. Нам удалось достичь соглашения с владельцами нескольких частных автостоянок, чтобы в день Праздника песни гости мероприятия могли оставлять там свои автомобили, и уже оттуда добираться общественным транспортом. По окончании Праздника песни на улице Поска гостей мероприятия будут ждать 50 трамваев, которые будут отправляться в центр города каждые пару минут. На время Молодежного праздника песни и танца, то есть с 30 июня по 2 июля, общественный транспорт в Таллинне будет бесплатным для всех – не только для участников мероприятия, но и всех его гостей, прибывших в столицу“.
По словам руководителя ЦУ „Праздник песни и танца“ Маргуса Тоомла, на предстоящее мероприятие в Таллинн приедут более 30 000 молодых певцов и танцоров. „Если танцоры прибудут 27 июня, чтобы начать репетиции, то певцов ожидаем к 30 июня. Это означает, что тысячи молодых людей и детей в течение недели будут перемещаться по городу между репетициями, концертами и местами ночевки. Однако мы должны помнить, что многие из них не привыкли к городскому движению, поэтому мы просим всех быть предельно внимательными на дорогах в это время, - сказал Тоомла. - Мы также советуем всем жителям и гостям столицы запастись временем, поскольку движение будет интенсивнее, чем обычно“.
Как на Празднике песни, так и на Празднике танца не будет организованной парковки. Во время Праздника танца улица Юхкентали будет закрыта для обычного движения, а на время концерта Праздника песни будут перекрыты несколько улиц в окрестностях Певческого поля. Также нельзя будет парковать автомобили на улице Смуули или на Пирита теэ.
В день концерта Праздника песни, 2 июля, можно будет бесплатно оставить свой автомобиль на парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum и уличной парковке торгового центра Ülemiste. В центре города гостей будет ждать парковка торгового центра T1, в Хааберсти можно будет оставить машину на парковке торгового центра Rocca al Mare. Между автостоянками и Певческим полем будет обеспечено движение общественного транспорта.
Добраться до мест проведения мероприятий можно также на велосипеде или самокате, для которых будут организованы отдельные парковки. Парковки для велосипедов будут расположены рядом с памятником „Русалке“, на Пирита теэ и у входов на Певческое поле. Будет обеспечно несколько сотен парковочных мест, однако велосипедисты должны позаботиться о безопасности своего транспортного средства, захватив собственный велосипедный замок. В день проведения Певческого праздника в непосредственной близости от Певческого поля нельзя будет ездить на самокате или припарковать его там. Ближайшие места для парковки арендованных электросамокатов будут находиться возле „Русалки“ и рядом с парковкой у замка Маарьямяги.
Вице-мэр также подчеркнул, что несмотря на предпринятые меры, стоит считаться с возникновением пробок. „В течение праздничной недели в различных местах будут действовать временные ограничения движения, которые могут варьироваться. Они прежде всего коснутся окрестностей стадиона „Калев“ и Певческого поля, а также маршрута праздничного шествия, - отметил Владимир Свет. – Поэтому следует заранее продумать свой путь и ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения. Оперативную информацию о пробках на дороге всегда можно получить через мобильное приложение Waze“.
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