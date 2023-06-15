Экономика
15.06.2023, 21:35

Ситуация критическая. Волость просит жителей не использовать воду для полива. Водоканал организовал рейд

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Robert Hoetink | Shutterstock

В последние дни в волости Виймси значительно выросло потребление воды, нехватка ее запасов может привести к тому, что в случае пожара возникнут трудности с тушением. Жителей призывают использовать воду экономно и прекратить поливать газоны.

Как сказал член правления фирмы Viimsi Vesi Рауль Ванем, ситуация критическая. „Ночью потребляется так много воды, что ее запасы не успевают восстановиться к утру. Из-за наступившего засушливого периода люди стали активно поливать газоны. Питьевую воду запрещено использовать для полива, кроме того, это не экологично“, - сказал он.

Рауль Ванем сказал изданию Delfi Ärileht, что если потребление воды не снизится, то в ближайшее время ситуация может стать критической, возникнет дефицит питьевой воды. Кроме того, возможны проблемы с обеспечением спасателей водой для тушения пожара. „В связи с тем, что Виймси относится к пожароопасным регионам, и в ближайшие дни, судя по прогнозам погоды, засуха продолжится, нам необходимо взять потребление воды под контроль“, - добавил он.

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