Ситуация критическая. Волость просит жителей не использовать воду для полива. Водоканал организовал рейд

Как сказал член правления фирмы Viimsi Vesi Рауль Ванем, ситуация критическая. „Ночью потребляется так много воды, что ее запасы не успевают восстановиться к утру. Из-за наступившего засушливого периода люди стали активно поливать газоны. Питьевую воду запрещено использовать для полива, кроме того, это не экологично“, - сказал он.

Рауль Ванем сказал изданию Delfi Ärileht, что если потребление воды не снизится, то в ближайшее время ситуация может стать критической, возникнет дефицит питьевой воды. Кроме того, возможны проблемы с обеспечением спасателей водой для тушения пожара. „В связи с тем, что Виймси относится к пожароопасным регионам, и в ближайшие дни, судя по прогнозам погоды, засуха продолжится, нам необходимо взять потребление воды под контроль“, - добавил он.