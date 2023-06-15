15.06.2023, 21:35
Ситуация критическая. Волость просит жителей не использовать воду для полива. Водоканал организовал рейд(13)
ФОТО: | Shutterstock
В последние дни в волости Виймси значительно выросло потребление воды, нехватка ее запасов может привести к тому, что в случае пожара возникнут трудности с тушением. Жителей призывают использовать воду экономно и прекратить поливать газоны.
Как сказал член правления фирмы Viimsi Vesi Рауль Ванем, ситуация критическая. „Ночью потребляется так много воды, что ее запасы не успевают восстановиться к утру. Из-за наступившего засушливого периода люди стали активно поливать газоны. Питьевую воду запрещено использовать для полива, кроме того, это не экологично“, - сказал он.