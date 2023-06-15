Maxima на выдумку хитра: вместо траурной ленты черный пластиковый пакет

Еще сегодня утром на магазине Maxima ХХ на Таммсааре теэ в Таллинне висел государственный флаг, на котором траурную ленту заменили черным пластиковым пакетом.

Как сказала руководитель отдела торговли компании Maxima Eesti Диана Гегелите, вчера, 14 июня, в День скорби на магазинах торговой сети были вывешены флаги с траурными лентами. „Работники магазина на Таммсааре теэ не прикрепили к флагу полагающуюся траурную ленту, а сымпровизировали неподобающим образом. От имени Maxima Eesti приносим извинения за эту ошибку“, - сказала Гегелите, заверив, что во избежание подобных ситуаций впредь во все магазины заказаны ленты черного цвета.