Maxima на выдумку хитра: вместо траурной ленты черный пластиковый пакет(8)
Вплоть до сегодняшнего утра на здании магазина Maxima ХХ на Таммсааре теэ в Таллинне висел государственный флаг, на котором вместо траурной ленты был прикреплен черный пластиковый пакет.
Еще сегодня утром на магазине Maxima ХХ на Таммсааре теэ в Таллинне висел государственный флаг, на котором траурную ленту заменили черным пластиковым пакетом.
Как сказала руководитель отдела торговли компании Maxima Eesti Диана Гегелите, вчера, 14 июня, в День скорби на магазинах торговой сети были вывешены флаги с траурными лентами. „Работники магазина на Таммсааре теэ не прикрепили к флагу полагающуюся траурную ленту, а сымпровизировали неподобающим образом. От имени Maxima Eesti приносим извинения за эту ошибку“, - сказала Гегелите, заверив, что во избежание подобных ситуаций впредь во все магазины заказаны ленты черного цвета.
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