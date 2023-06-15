Мнение
15.06.2023, 17:45

МНЕНИЕ | Финансовый аналитик объясняет: когда мы передохнем от инфляции?

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Подробный разбор с графиками!
Евгений Шувалов
финансовый аналитик
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

В последнее время, люди стали больше интересоваться ставками центральных банков, нашим нелюбимым Euribor’ом и экономикой в целом, что и понятно - у многих ипотеки и лизинги привязаны к еврибору, и надо изучать, что происходит. Я решил написать небольшой ликбез и разобрать ставочные взаимосвязи, разъяснив что от чего зависит, что чему угрожает и куда мы собственно идем. Постараюсь написать непонятное – понятно.

Во многих странах мира есть центральный банк, который выступает в роли регулятора экономики, в ЕС это ЕЦБ (Европейский Центральный Банк), в США это ФРС (Федеральная Резервная система). Основная задача центральных банков - это поддержание стабильности в экономике, для этого они применяют разные методы: регулируют ключевые ставки в стране или в ряде стран (как в ЕС), проводят денежную эмиссию (в народе говорят „включают печатный станок“), выкупают активы с фондового рынка, применяют нормативы минимальных обязательных резервов для банков и другие. В самых крайних ситуациях могут даже раздать людям деньги, как было в коронавирусное время в США, тогда многие люди получили по $1,200+.

Центральные банки посредством ставок и других методов должны держать экономику где-то посередине между эйфорией, граничащей с высокой инфляцией, и депрессией, граничащей с высокой безработицей.

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